CIAK, MI GIRA! - LA SCALATA DI “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” È APPENA INIZIATA, MA I DATI SONO IMPRESSIONANTI. IN AMERICA È A 50 MILIONI DI DOLLARI SOLO CON GLI INCASSI DELLE ANTEPRIME DI GIOVEDÌ, CON UN PRIMO INCASSO PREVISTO DI 210 MILIONI DI DOLLARI, CIOÈ RECORD DEL CINEMA IN PANDEMIA. IL PROBLEMA ADESSO È CHE “VARIETY”, LA BIBBIA DEL CINEMA, HA SPOILERATO UN PO’ LA STORIA FACENDO INCAZZARE TUTTI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

spiderman no way home 10

La scalata di Spider-Man è appena iniziata, ma i dati sono impressionanti. In America “Spider-Man: No Way Home” è a 50 milioni di dollari solo con gli incassi delle anteprime di giovedì, il terzo miglior incasso di sempre rispetto alle anteprime e un primo incasso previsto di 210 milioni di dollari (e pensavano 150…), cioè record del cinema in pandemia e miglior risultato di sempre per la serie e quinto miglior incasso di sempre.

lady gaga house of gucci

In Italia, “Spider-Man: No Way home”, al suo terzo giorno di programmazione incassa un altro milione e 658 mila euro per un totale di 6, 1 milioni di euro, mentre “House of Gucci” di Ridley Scott con Lady Gaga è secondo con 274 mila euro per un totale di 717 mila euro, “Diabolik” dei Manetti bros è terzo con 131 mila euro e un totale di 238 mila euro e “Chi ha incastrato Babbo Natale?” con la coppia Siani – De Sica è quarto con 95 mila euro, pochino, e un totale di 193 mila euro.

spiderman no way home 15

In Francia batte tutti i record e sbiglietta mezzo milioni di spettatori nella sua prima giornata. In Spagna al suo primo giorno è il miglior incasso dal 2019. In India, vediamo, non solo è primo, ma è il terzo miglior incasso di un film americano di sempre dietro ai due “Avengers”.

luca marinelli diabolik

Il problema adesso è che “Variety”, la Bibbia del cinema, ha spoilerato un po’ la storia facendo incazzare tutti. E quindi i social sono pieni di avvertimenti “non leggere Variety”. Il film, a chi l’ha visto, dobbiamo ammetterlo, è strapiaciuto al punto che lo mettono al top degli Spider-Man di sempre, meglio anche di quelli di Sam Raimi. E “Diabolik”? Prosegue la guerra tra i fan e i detrattori su ogni social. Ma sembra che vada benissimo al cinema Troisi a Roma, e quindi piaccia ai ragazzetti più alla moda.

