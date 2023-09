CIAK, MI GIRA - IN UNA SETTIMANA COMPLESSA, SEGNATA IN PARTE DAL CINEMA A 3,50 PER L’EVENTO "CINEMA IN FESTA" (COSA CI SIA DA FESTEGGIARE, POI…) IL PUBBLICO HA PREMIATO OGNI GIORNO FEDELMENTE “ASSASSINIO A VENEZIA”, CHE INCASSA 2 MILIONI 19 MILA EURO NEL WEEKEND, IERI 578 MILA - SECONDO POSTO PER IL POTENTE “OPPENHEIMER” DI CHRISTOPHER NOLAN, CHE NEL FINE SETTIMANA INCASSA 1 MILIONE 72 MILA EURO, SOLO IERI 320 MILA EURO, PER UN TOTALE ITALIANO DI 26 MILIONI 339 MILA EURO. TERZO “GRAN TURISMO” CON 887 MILA EURO, IERI 270 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

assassinio a venezia. 8

In una settimana complessa, segnato in parte dal cinema a 3, 50 per l’evento Cinema in Festa, cosa ci sia da festeggiare, poi…, in parte dalla scelta di candidare agli Oscar come campione italiano “Io capitano” di Matteo Garrone, il pubblico ha premiato ogni giorno fedelmente “Assassinio a Venezia”, giallone di solida fattura, ma non di grande riuscita, tratto da Agatha Christie, diretto e interpretato da Kenneth Branagh. Incassa questo weekend 2 milioni 19 mila euro, portando il film a un totale di 5 milioni 52 mila euro. Ieri, domenica, ha incassato 578 mila euro portando al cinema 75 mila spettatori.

florence pugh cillian murphy oppenheimer

Secondo posto, in Italia, per il potente “Oppenheimer” di Christopher Nolan, che nel weekend incassa 1 milione 72 mila euro, solo ieri 320 mila euro, per un totale italiano di 26 milioni 339 mila euro. Terzo posto, per “Gran Turismo – La storia di un sogno” con 887 mila euro, che ieri era terzo con 270 mila euro. E quarto per l’horror “The Nun 2”, con 711 mila euro, che vanta un totale di 6 milioni 139 mila euro. Quinto posto per “Io capitano” di Matteo Garrone, 676 mila euro, che ieri era quarto con 245 mila euro, 34.345 spettatori e un totale finalmente interessante di 1 milione 900 mila euro.

gran turismo

Alla fine “Io capitano”, grazie ai premi a Venezia, alla benedizione papale, al tema, alla candidatura all’Oscar, sta velocemente risalendo nell’interesse del pubblico, forte comunque di 310 sale. Mezzo disastro per “I mercenari” di Scott Waugh con Stallone e Jason Statham, sesto sia nel weekend con 468 mila euro, sia ieri in sala con 142 mila euro e 18 mila spettatori. Così così “Felicità”, opera prima di Michela Ramazzotti con Max Tortora e Matteo Olivetti, settimo 267 mila euro.

patagonia.

E settimo anche ieri in sala con 97 mila euro e 13.857 spettatori e 257 sale. Tra i film italiani si è mosso un filino meglio “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani con Sergio Castellitto e Valerio Lundini, 13° con 21 mila euro, seguito da “L’ordine del tempo” di Liliana Cavani con Edoardo Leo, Alessandro Gassman, Claudia Gerini, 14° con 14 mila euro, “L’invenzione della neve” di Vittorio moroni, 22° con 8.613 euro, “Patagonia”, 26° con 8.513 euro, “Una sterminata domenica” di Alain Parroni, 31° con 4.546.

patagonia.

I film al top della settimana cambiano radicalmente in America, dove l’horror “The Nun2” vince anche questo weekend, 8, 4 milioni di dollari, con un totale globale di 204 milioni, in barba al cafonissimo nuovo film di Stallone, “I mercenari”, diretto da Scott Waugh, che incassa solo 8, 3 milioni e si avvia al disastro, mentre “Assassinio a Venezia” di e con Kenneth Branagh si limita al terzo posto con 6, 3 milioni di dollari, ma non brilla particolarmente, arrivando a un totale globale di 71 milioni di dollari. “

The Nun2”, va detto, vince anche il weekend in Francia, superando “Assassinio a Venezia”. L’unico posto dove “I mercenari” funzionicchia, ma grazie al culto di Jason Statham, è in Cina, dove questa settimana è secondo con 4, 3 milioni di dollari, e un totale di 19, 4, dietro al campione nazionale “Dust to Dust”, primo con 7, 6 milioni e un totale di 57 milioni. “Oppenheimer” è quarto nel weekend con 2, 5 milioni di dollari e un totale di ben 58, 1 milioni che lo porta però a un globale di 925 milioni di dollari.

assassinio a venezia. 6 una sterminata domenica 5 una sterminata domenica 6 una sterminata domenica 7 una sterminata domenica 8 assassinio a venezia. 2 patagonia. patagonia. assassinio a venezia. 5 patagonia. patagonia. I mercen4ri patagonia. assassinio a venezia. 4 I mercen4ri matteo olivetti e micaela ramazzotti felicita max tortora felicita micaela ramazzotti e matteo olivetti felicita micaela ramazzotti e sergio rubini felicita micaela ramazzotti sul set di felicita micaela ramazzotti felicità oppenheimer nolan florence pugh cillian murphy oppenheimer gran turismo gran turismo assassinio a venezia. 7