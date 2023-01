CIAK, MI GIRA - SOGNO E RISVEGLIO. FINITE LE FESTE, LE SALE CINEMATOGRAFICHE TORNANO VUOTE E I FILM VENGONO VISTI SOLO DAGLI ACARI SEDUTI BEN COMODI SULLE LORO POLTRONE ROSSE. CROLLA ANCHE “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” DI JAMES CAMERON, IERI INCHIODATO A SOLI 155 MILA EURO - SALE ADDIRITTURA AL SECONDO POSTO “LE OTTO MONTAGNE” DI FELIX VAN GROENINGEN CON MARINELLI&BORGHI - TERZO POSTO PER L’HORROR DEL MOMENTO, “M3GAN” DELLA BLUMHOUSE, 37 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Avatar - The Way of Water 3

Sogno e risveglio. E’ così. Finite le feste, pur senza un pericolo Covid evidente, le sale cinematografiche tornano vuote e i film vengono visti solo dagli acari seduti ben comodi sulle loro poltrone rosse. Crolla anche “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron, ieri inchiodato a soli 155 mila euro, 17.857 spettatori, sob!, per un totale di 37 milioni 607 mila euro. In tutto ha raccolto da noi 4 milioni 259 mila presenze, contre le 10 milioni francesi.

luca marinelli le otto montagne

Con le sale svuotate degli spettatori delle feste, sale addirittura al secondo posto “Le otto montagne” di Felix van Groeningen con Marinelli&Borghi che è molto piaciuto al pubblico più sofisticato (ma non troppo), 47 mila euro, 7.724 spettatori, un totale di 3 milioni 776 mila euro. Terzo posto per l’horror del momento, “M3GAN” della Blumhouse, 37 mila euro e un totale di 1, 1 milioni. Scivolano al quarto, quinto e sesto posto le commedie italiane delle feste, “Tre di troppo” con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele incassa 28 mila euro, con un totale di 3, 1 milioni, “Il grande giorno” con Aldo Giovanni e Giacomo incassa 24 mila euro, con un totale di 6, 5 milioni, “I migliori anni” di Leo e Bruno incassa 17 mila euro con un totale di 1, 2.

close di lukas dhont

Seguono “The Fabelmans” di Steven Spielberg, 16 mila euro e un totale di 2, 1 milioni e “Close” di Lukas Dhont, ottavo con 8 mila euro e un totale di 170 mila euro. “Il gatto con gli stivali 2” è nono con 6.942 euro e un totale di 5 milioni di euro, e “Living” con Bill Nighy decimo con 2.880 euro, 490 spettatori!, e un totale di 174 mila euro. Diciamo che la festa è finita, che i film rischiano di funzionare solo durante le feste e, anche in quel caso, non sempre si può avere un “Avatar” da 400 milioni di dollari da riempire le sale.

Inoltre l’effetto Avatar spinge nell’ombra tutto ciò che nulla ha a che fare con gli effetti speciali. Come se il cinema fosse solo quello. Uffa. Il pubblico, alla faccia della Meloni e della crisi, si è subito rinchiuso a casa a mangiare gli avanzi delle feste e a vedere quel che passa Netflix o Amazon. Qualsiasi serie, qualsiasi cosa. Se non ti piace cambi e fai serata.

Io mi sono visto prima Cacciari, con dei capelli diventati improvvisamente neri, Travaglio e Sallusti da Lilli Gruber che litigavano sulle vacanze a Cortina di Conte, altro che cinepanettone alla De Sica-Boldi, poi una serie gialla canadese con Alfred Molina su Sky, “Three Pines”, così così, poi una serie gialla inglese con Lesley Manville decisamente superiore, “I delitti della gazza ladra” (“Magpie Murders”), diretta da Peter Cattaneo. Ve la consiglio. Per il cinema aspettiamo Avatar 3.

