CIAK, MI GIRA - NELLA SOLITA GIORNATA DI MISERIA DI INCASSI, IL VECCHIO “FRANKENSTEIN JUNIOR” È NUOVAMENTE PRIMO CON 112 MILA EURO - L’IDEA DI FAR DIVENTARE IL FILM UNA SORTA DI EVENTO HA FUNZIONATO. PERCHÉ ANDARE A VEDERE FILM COMICI NUOVI CHE NON FANNO RIDERE? MEGLIO DIVERTIRSI CON GLI AMICI A RIPETERE LE BATTUTE DI UN FILM STREPITOSO CHE CONOSCO A MEMORIA - SUPERA COSÌ “THE WHALE”, SECONDO CON 84 MILA EURO. TERZO POSTO PER “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

frankenstein junior 8

Nella solita giornata di miseria di incassi, un totale di 536 mila euro, il vecchio “Frankenstein Junior” di Mel Brooks con Gene Wilder e Marty Feldman è nuovamente primo con 112 mila euro e 14 mila spettatori portando la riedizione del film a un totale di 209 mila euro. Io lo avevo rivisto non più di dieci giorni fa in chiaro in tv, non mi ricordo più su quale televisione, in una copia ottima, ma l’idea di far diventare il film una sorta di evento ha funzionato. Perché devo andare a vedere film comici nuovi che non fanno ridere, perché non mi devo divertire con gli amici a ripetere le battute di un film strepitoso che conosco a memoria?

the whale brendan fraser

Supera così la commedia drammatica “The Whale” di Darren Aronofsky con Brendan Fraser, molto amato dal pubblico italiana, anche se la gente quando lo va a vedere ne esce con una cappa alla testa mica male, secondo con 84 mila euro, 13 mila spettatori, un totale di 806 mila euro. Terzo posto per “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, con 66 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 5 milioni i euro. Quarto “Tramite amicizia” di Alessandro Siani con 35 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 2, 4 milioni.

mario martone alla regia del documentario su massimo troisi laggiu qualcuno mi ama

Sale al quinto posto “Romantiche” di Pilar Fogliati e Giovanni Veronesi, con 22.723 euro, 3650 spettatori, un totalino di 305 mila euro. Più o meno ha incassato la stessa cifra “Mummie - A spasso nel tempo”, 22.415 euro, 3982 spettatori, un totale di 865 mila euro. Scende il documentario di Mario Martone su Massimo Troisi, “Laggiù qualcuno mi ama”, 21 mila euro, 3701 spettatori, un totale di 332 mila euro.

frankenstein junior 5 Mummie – A spasso nel tempo laggiu qualcuno mi ama di mario martone 1 laggiu qualcuno mi ama il documentario di mario martone su massimo troisi anna pavignano nel documentario di mario martone laggiu qualcuno mi ama Mummie – A spasso nel tempo PILAR FOGLIATI ROMANTICHE tramite amicizia alessandro siani max tortora Mummie – A spasso nel tempo PILAR FOGLIATI ROMANTICHE PILAR FOGLIATI ROMANTICHE PILAR FOGLIATI ROMANTICHE PILAR FOGLIATI ROMANTICHE tramite amicizia alessandro siani matilde gioli frankenstein junior 2 tramite amicizia alessandro siani max tortora matilde gioli ant man and the wasp: quantumania 4 ant man and the wasp quantumania 5 ant man and the wasp: quantumania 1 ant man and the wasp: quantumania 2 ant man and the wasp: quantumania 5 frankenstein junior 3 frankenstein junior 4 frankenstein junior 7 frankenstein junior 6 the whale brendan fraser 1 the whale brendan fraser e darren aronofsky the whale frankenstein junior 9