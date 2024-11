CIAK, MI GIRA! - STREGHE CONTRO GLADIATORI, CHI VINCE? IN ITALIA TRIONFA “IL GLADIATORE II” CON LA COPPIA CACIO & PEPE PEDRO PASCAL-ACACIO E PAUL MESCAL-LUCIO, 2 MILIONI 123 MILA EURO NEL WEEKEND, MENTRE "WICKED - PARTE I" È TERZO CON 1 MILIONE 458 MILA EURO - IN AMERICA PERÒ, NEL WEEKEND PRE-RINGRAZIAMENTO PIÙ RICCO DEGLI ULTIMI 11 ANNI, CHE DOVREBBE SALVARE HOLLYWOOD DA UN ANNO CATASTROFICO PRIMA DELL’ARRIVO DI TRUMP, ALLA LORO PRIMA SETTIMANA, “WICKED”, STRAVINCE CON 114 MILIONI DI DOLLARI, IL DOPPIO DEL KOLOSSAL SUPERMACHO DI "RIDLEY SCOTT"… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Streghe contro gladiatori, chi vince? Mettiamola così. In Italia vince, alla sua seconda settimana in sala, “Il gladiatore II” di Ridley Scott con la coppia cacio & pepe Pedro Pascal-Acacio e Paul Mescal-Lucio, con 2 milioni 123 mila euro e un totale di 6 milioni 889 mila euro. Solo ieri ha incassato 698 mila euro con 86 mila spettatori. Secondo posto, alla sua terza settimana in sala, all’italianissimo “Il ragazzo dai pantaloni rosa” diretto da Margherita Ferri, ideato e prodotto da Roberto Proia con 1 milione 571 con un totale di 5 milioni 405 mila euro. Ieri in sala era vicinissimo al Gladiatore 2, 609 mila euro e 82 mila spettatori.

Terzo posto, alla sua prima settimana per “Wicked – Parte I” potente musical di John M. Chu con Ariana Grande e Chyntia Erivo, 1 milione 458 mila euro, ieri 487 mila euro con 61 mila spettatori. I tre film hanno un pubblico del tutto diverso. O, almeno, il pubblico femminile e gay friendly, pazzo per “Wicked” e “Il ragazzo dai pantaloni rosa” non dovrebbe essere lo stesso che vede “Il gladiatore II”, più macho vannacciano. Diciamo.

In America però, nel weekend pre-Ringraziamento più ricco degli ultimi 11 anni, che dovrebbe salvare Hollywood da un anno catastrofico prima del disastro che sarà l’arrivo di Trump, alla lora prima settimana, “Wicked”, stravince con 114 milioni di dollari in 3.888 sale portando tutti gli americani democratici, tutte le donne bianche e nere, tutti i gay al cinema. Con gli incassi dei mercati stranieri il film arriva a 164 milioni di dollari. Gli esperti dicono che arriverà a 650 milioni di dollari.

“Il gladiatore II”, kolossal supermacho di Ridley Scott, incassa la metà di “Wicked”, cioè 55, 5 milioni di dollari, quando ne erano previsti 60, ma con gli incassi globali dei mercati esteri in due settimane arriva a 221 milioni globali. Si prevede un totale finale di 500 milioni. In Cina, dove degli antichi romani non sanno che farsene, rimane quarto con solo 3 milioni di dollari in 10 mila locations. Ma entrambi i film verranno spazzati via da “Oceania 2”, che in America e ovunque si chiama Moana 2, per il quale si prevede un incasso finale di 1, 7 miliardi di dollari.

Torniamo alla classifica italiana. Al quarto posto troviamo “Napoli – New York” fiaba napoletana di Gabriele Salvatores tratta da un soggetto del 1948 di Federico Fellini e Tullio Pinelli, 919 mila euro nel weekend, ieri 379 mila euro con 53 mila spettatori. Quinto è “Giurato numero 2” di Clint Eastwood a 94 anni, con Nicholas Hoult e Toni Colette, 822 mila euro con in totale di 2 milioni 213 mila euro. Sesta è la commedia di Paolo Costella “Una terapia di gruppo” con Claudio Bisio e Margherita Buy con 509 mila euro, ieri 194 mila con 26 mila spettatori. Insomma…

Seguono “Uno rosso” con Dwayne Johnson e Chris Evans con 313 mila euro e un totale di 2 milioni 241 mila euro, “Berlinguer: La grande ambizione” di Andrea Segre con 178 mila euro, un totale di 3 milioni 383 mila euro, ieri in sala con 66 mila euro. Scivola al nono posto “Parthenope” di Paolo Sorrentino con 160 mila euro nel weekend, ieri 61 mila euro con 8 mila spettatori e un totale di 7 milioni 311 mila euro, che lo pone al quarto posto nella classifica stagionale, a un passo da “Joker2”, ma più di “Venom 3” e del “Gladiatore 2”.

Decimo posto per “Modi – tre giorni sulle ali della follia”, il biopic diretto da Johnny Depp su Modigliani con Riccardo Scamarcio e Al Pacino, che vi consiglio di vedere perché è piuttosto sorprendente, 150 mila euro nel weekend, ieri 61 mila euro con 8 mila spettatori.

Più giù troviamo “Le deluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta” di Gianluca Jodice con Mélanie Laurent, 13° con 73 mila euro, “Anora” di Sean Baker con Mikey Madison, commedia erotica Palma d’Oro lo scorso maggio a Cannes, 14° con 61 mila euro, il bellissimo “Flow” con un gattino e i suoi amici animali che cercano di sopravvivere dopo un disastro ecologico, 15° con 60 mila euro. I più cinéphiles avranno già visto, spero “La bete” di Bertrand Bonello, che da noi si chiama “The Beast”, chissà perché, schiaffato in sala con poche copie, 31° con 6 mila euro.

