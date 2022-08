CIAK, MI GIRA - CON LE SUE 474 SALE “MINIONS 2” HA INCASSATO IERI LA BELLEZZA DI 1 MILIONE E 145 MILA EURO PORTANDO AL CINEMA 162.466 SPETTATORI, ARRIVANDO COSÌ A UN TOTALE DI 4 MILIONI 226 MILA EURO. NULLA DA FARE PER IL PUR POTENTE “NOPE” DI JORDAN PEELE, CHE HA ANIMATO LE DISCUSSIONI ESTIVE DEI CINEFILI, MA CHE IERI HA PORTATO AL CINEMA, IN 311 SALE, SOLO 8.894 SPETTATORI CON UN INCASSO DI 64 MILA EURO CHE PORTA IL FILM AL TOTALE ITALIANO DI 609 MILA EURO…

Marco Giusti per Dagospia

Con le sue 474 sale “Minions 2” ha incassato ieri la bellezza di 1 milione e 145 mila euro portando al cinema 162.466 spettatori, arrivando così a un totale di 4 milioni 226 mila euro. Nulla da fare per il pur potente “Nope” di Jordan Peele, che ha animato le discussioni estive dei cinefili, ma che ieri ha portato al cinema, in 311 sale, solo 8.894 spettatori con un incasso di 64 mila euro che porta il film al totale italiano di 609 mila euro.

La verità è che senza un Tom Cruise o un Mark Wahlberg bianco un filmone di questo tipo con protagonisti afro-americani nell’Italietta salvin-meloniana di oggi non ha tante chances. Mettiamoci anche che non è un film così facile né per bambini. “Il Pataffio” di Francesco Lagi con Lino Musella, Alessandro Gassman e Giorgio Tirabassi, medieval-comedy tratta dal romanzo di Luigi Malerba, ieri era ancora al sesto posto con 14 mila euro di incasso, malgrado le 255 sale (ho capito bene?), per un totale di 30 mila euro.

Scopro, me lo segnala Paolino Ruffini, uno dei pochi assidui spettatori rimasti nel paese, che c’è un altro film italiano in sala, “The Boat” con Marco Bocci e Filippo Nigro, prodotto e distribuito dalla Leone Film, ieri era al 22°posto con 582 spettatori per 10 sale. E’ un altro di quei film che resterà tre giorni in sala per finire subito in streaming.