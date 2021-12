CIAK, MI GIRA! - AL SUO SECONDO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE, “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” DI JON WATTS NAVIGA GIÀ ALTISSIMO NELLE SALE ITALIANE. ARRIVA COSÌ, CON 997 SALE, UN ALTRO MILIONE E MEZZO DI EURO PER UN TOTALE DI 4 MILIONI E 443 MILA EURO. BOOM! - MENTRE “E’ STATA LA MANO DI DIO” DI PAOLO SORRENTINO È DA DUE GIORNI PRIMO IN CLASSIFICA SU NETFLIX. STASERA “GOMORRA”, CHIUDE LA SUA STORIA CON DUE PUNTATE ESPLOSIVE CHE FARANNO PIANGERE TUTTA NAPOLI, DE LUCA, MA SOPRATTUTTO TUTTO IL MONDO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

spider man no way home 2

Al suo secondo giorno di programmazione, “Spider-Man: No Way Home” di Jon Watts naviga già altissimo nelle sale italiane. Arriva così, con 997 sale, 200 in meno dell’altro ieri, un altro milione e mezzo di euro per un totale di 4 milioni e 443 mila euro. Boom!

spider man far from home

Alla faccia del virus, di “House of Gucci” e di “Diabolik”, che rispettivamente ieri arrivano secondo con 226 mila euro in 486 sale, totale di 440 mila, e terzo, all’esordio, con 102 mila euro, 406 sale, e 15 mila spettatori.

lady gaga house of gucci 4

Non so se, da parte di 01, cioè Rai Cinema, sia stata sta gran furbata puntare su “Freaks Out” di Mainetti come film forte dell’autunno e tenersi “Diabolik”, così ossessivamente costruito per appassionati del vecchio fumetto delle Giussani, per Natale con l’arrivo di un film potente come “Spider-Man”.

diabolik manetti bros 1

E mentre l’unico film italiano che sta funzionando, vi piaccia o no, cioè “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, in corsa per l’Oscar e dintorni, non prodotto da Rai Cinema, arrivato a 13 milioni di dollari globali nei paesi dove è uscito, è da due giorni primo in classifica su Netflix. E mentre la serie italiana più vista e amata in assoluto, “Gomorra”, chiude proprio stasera la sua storia con due puntate esplosive che faranno piangere tutta Napoli, De Luca, ma soprattutto tutto il mondo.

gomorra stagione finale ph marco ghidelli27

Dimostrando così che Napoli rappresenta oggi tutto, ma proprio tutto il nostro immaginario cinematografico. Ieri, al primo spettacolo del cinema Adriano, regno del poro Viperetta e già del poro Vittorio Cecchi Gori, e prima ancora degli Amati, quello che sosteneva che un film bono lo si vedeva se, grazie al titolo e alla presenza di un attore, ti faceva attraversare a piedi Piazza Cavour per andare al cinema, se le proiezioni di “Spider-Man” erano piene, dove stavo io, in sala 5, a vedere “Diabolik” eravamo in 5 vecchi, compresi me e Ciro Ippolito, che è uscito al 56° minuto al grido di “A ridatece Dorellik”.

e stata la mano di dio

Scordavo che ci sono anche il cinepanettone di Alessandro Siani e Christian De Sica, “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, uscito nell’indifferenza generale, quarto con 98 mila euro e 381 sale, e, per il pubblico del cinema d’arte, il divertente “One Second” di Zhang Yimou, 1.966 euro e 368 spettatori. Ci risentiamo domani.

