Marco Giusti per Dagospia

Al terzo giorno di programmazione, “Belli ciao” di Gennaro Nunzante con Pio e Amedeo cede il passo sia al potente “Spider-Man: No Way Home”, primo con 259 mila euro, 352 sale, e un totale di 20, 5 milioni, sia a “Me contro te. Il film: Persi nel tempo”, secondo con 246 mila euro, ma 505 sale, e un totale di 1,11.

“Belli ciao” è terzo con 171 mila euro, 375 sale, e un totale di 1, 172. Sempre meglio di “The Matrix Resurrections”, quarto con 165 mila euro, 439 sale, e un totale di 941. Inseguono “House of Gucci” con 74 mila euro e un totale di 4,1, “Sing 2” con 54 mila euro e un totale di 1,5.

Settimo “Diabolik” dei Manetti bros, unico dei film italiani usciti a Natale ancora nella top ten con 42 mila euro e un totale onorevole di 2, 2. Disastro per “La Befana vien di notte 2”, 28 mila euro, per non parlare di “Supereroi”, “Chi ha incastrato Babbo Natale”, a 14 mila euro.

Eroicamente, “Tre piani” di Nanni Moretti ha incassato ieri nella sua unica sala rimasta in tutto il paese, 304 euro per un totale di 2,006 milioni euro. “Freaks Out”, ieri in due sale con 271 euro di incasso è arrivato a 2,6 milioni. Vediamo con la Befana come evolveranno le cose.

In tutto il mondo “Spider-Man: No Way Home” che vi piaccia o no, è arrivato a 1 miliardo, 300 milioni di dollari, in America sono 613 grazie ai 56 milioni del week-end di capodanno. Ma vedo che non è primo dappertutto.

In Giappone, ad esempio, è primo “The Matrix Resurrections” con 9,5, in U.K. è primo addirittura lo sfortunato “West Side Story” di Steven Spielberg con 9,1, in Corea del Sud “The King’s Man” con 6,6, in Francia “Encanto” con 20 milioni, che da noi è ormai su Disney+, in Cina il melo locale “Fireflies in the Sun”.

