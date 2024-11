CIAK, MI GIRA! - TUTTO CAMBIA O QUASI. "TERRIFIER3" VINCE NEL WEEKEND, 1 MILIONE 291 MILA EURO, MA PERDE NELLA GIORNATA DI IERI PRECIPITANDO AL QUINTO POSTO CON 271MILA EURO - VINCE IL FILM CONTRO IL BULLISMO E L'OMOFOBIA, "IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA" CON 396 MILA EURO, CHE È PERÒ QUARTO NEL FINE SETTIMANA CON 873 MILA EURO - "PARTHENOPE" È SECONDO NEL WEEKEND CON 1 MILIONE 106 MILA EURO E SECONDO IERI CON 371 MILA EURO - MA QUESTA SETTIMANA ARRIVA "GLADIATOR 2" DI RIDLEY SCOTT E LE COSE CAMBIERANNO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Tutto cambia o quasi. Il potente horror a basso costo "Terrifier3 " di Demian Leone con Art The Clown, il pagliaccio assassino, vince nel weekend, 1 milione 291 mila euro, ma perde nella giornata di ieri precipitando al quinto posto con 271mila euro e 32 mila euro, e un totale di 2 milioni 820 mila euro.

Ieri vince il film contro il bullismo e l'omofobia, "Il ragazzo dai pantaloni rosa" di Margherita Ferri con 396 mila euro, 54 mila spettatori, che è però quarto mel weekend con 873 mila euro e vanta un totale di 1 milione 137 mila euro.

parthenope

"Parthenope" di Paolo Sorrentino è secondo nel weekend con 1 milione 106 mila euro e secondo ieri con 371 mila euro, 49 mila spettatori incantati da Celeste Dalla Porta e dal Napoli dello scudetto, e un totalone di 6 milioni 236mila euro che lo avvicina sempre più a "Venom3 ". "Uno rosso" con Dwayne Johnson, commedia action natalizia è terzo con 951 mila euro alla sua prima settima e è terzo anche ieiri con 349 mila euro.

margaret qualley the substance

"Berlinguer La grande ambizione" di Andrea Segre con Elio Germano è quinto nel weekend con 841 mila euro e quarto ieri con 331 mila euro con 46 ila euro. Il totale è di 2 milioni 340 mila euro. "Venom3 " finisce sesto sia nel weekend, 657 mila euro, si ieri con 197 mila euro con un totale di 6 milioni 803 mila euro. "The Substance" di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley è settimo con 565 mila euro nel weekend con un totale di 1 milione 664 mila euro.

fabrizio bentivoglio in eterno visionario

"Eterno visionario " di Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio finisce decimo con 249 mila euro alla sua prima settimana. La Palma d'oro "Anora" di Sean Baker con Mikey Madison 11 °. Insomma... in America vedo che esempio in testa "Venom3" con 16, 2 milioni di dollari per un totale di 114 milioni e globale di 394 milioni grazie al noom del film in Cina. La commedia natalizia "The Best Christmas Pageant Ever" di Dallas Jenkins è seconda con 11,1 milioni, l'horror sofisticato "Heretic" con Hugh Grant che tormenta due ragazze mormoni, Sophie Thatcher e Chloe East, terzo con 11 milioni. Ma questa settimana arriva "Gladiator 2" di Ridley Scott e le cose cambieranno.

