CIAK, MI GIRA! IN TUTTO IL MONDO IERI È STATO IL GRANDE GIORNO DI “GODZILLA E KONG: IL NUOVO IMPERO” CHE HA SPACCATO DI BRUTTO, DALLA CINA ALL’AMERICA – SOLO DA NOI GODZILLA E KING KON LE HANNO PRESE DAL PANDA GRASSOTTELLO, “KUNG FU PANDA 4”, CHE HA INCASSATO 645 MILA EURO CON 86 MILA SPETTATORI, E ANCHE DAL CAMPIONCINO ABRUZZESE “UN MONDO A PARTE”, CON ANTONIO ALBANESE E VIRGINIA RAFFAELE, SECONDO CON 496 CON 71 MILA SPETTATORI… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

godzilla e kong il nuovo impero 3

In tutto il mondo ieri è stato il grande giorno di Godzilla e King Kong che, uniti, in “Godzilla e Kong: Il nuovo impero”, malgrado le critiche negative, hanno spaccato di brutto. 37 milioni di dollari in America, 13 milioni in Cina. 7, 2 in Inghilterra. Solo da noi, ieri, non solo le hanno prese dal Panda grassottello, “Kung Fu Panda 4”, che ha incassato 645 mila euro con 86 mila spettatori per un totale di 6, 4 milioni di euro, ma anche dal campioncino italiano, anzi abruzzese, “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, secondo con 496 con 71 mila spettatori e un totale di 980 mila euro totali.

Supera di 100 mila euro il poro “Godzilla e Kong”, che finisce terzo in classifica con 399 mila euro, 51 mila spettatori e un totale di 1,2 milioni. Segno che la cura Milani-Albanese per la trasformazione di Virginia Raffaele in simil Cortellesi sta funzionando?

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

Se fosse vero possiamo aspettarci parecchio da questa commedia che è in pratica un reboot di “Io speriamo che me la cavo” con inserimenti di trovate alla “Benvenuti al Sud”, ma che deve la sua grande forza dall’ambientazione abruzzese e dalla presenza di attori minori che sono veri cittadini di Pescasseroli e dintorni. Il fatto che sia una commedia family, per tutta la famiglia, lo posizione benissimo nella lotta contro “Godzilla e Kong”, che probabilmente le prenderà da noi anche a Pasqua e a Pasquetta.

un mondo a parte.

Quarto posto per “Priscilla” di Sofia Coppola con 86 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 273 mila euro. Molto staccato, è vero, ma avrà una penetrazione maggiore, pensiamo. Quinto posto per “Dune: Parte due” di Denis Villenueve con 66 mila euro e un totale di 9, 4 milioni, sesto per “May December” di Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore con 40 mila euro e un totale di 481 mila euro, settimo per “La zona d’interesse” di Jonathan Glase, 37 mila euro e un totale di 4, 3 milioni.

riccardo scamarcio in race for glory audi vs. lancia 1

All’ottavo posto è ormai scivolato “Race for Glory” di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio, 26 mila euro e un totale di 1, 1 milioni. Vedo che al decimo punto è rispuntato l’ottimo “La sala professori” con 15 mila euro e un totale di 1, 1 milioni. La buona notizia è l’esordio di “La chimera” di Alice Rohrwacher con Josh O’Connor in America, salutato dalla stampa americana dal New Yorker al New York Times come un capolavoro. Non accadeva da parecchio tempo. Da noi non l’abbiamo proprio capito.

