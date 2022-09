13 set 2022 09:48

CIAK, MI GIRA - ULLALÀ. IERI “IL SIGNORE DELLE FORMICHE” DI GIANNI AMELIO RISULTA PRIMO IN CLASSIFICA, ANCHE SE CON 49 MILA EURO, E UN TOTALE DI 483 MILA - MI SONO VISTO CON GRANDE PIACERE LA QUARTA PUNTATA DI “HOUSE OF THE DRAGON”, DOVE FINALMENTE CI SONO UN PO’ DI ORGETTE E DI SESSO. MI SONO ANCHE VISTO, ALLA FACCIA DEGLI INCONTRI MELONI/LETTA E DELLE SUCCESSIONI DEI REALI INGLESI (BASTA!), LE PRIME DUE FAVOLOSE PUNTATE DI “PISTOL”, LA MINISERIE DEDICATA AI SEX PISTOLS. POSSIAMO FARE LA STESSA COSA IN ITALIA? MADECHE? E SU CHI LO FAI? SUI POOH? SU CLAUDIO BAGLIONI? MAGARI UN VASCO STORY… - VIDEO