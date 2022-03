CIAK, MI GIRA - VEDIAMO SE ANDATE IN SALA A VEDERE “LICORICE PIZZA” DI PAUL THOMAS ANDERSON. IERI, AL SUO ESORDIO ITALIANO, HA INCASSATO SOLO 48 MILA EURO - “CORRO DA TE” CON FAVINO E MIRIAM LEONE, ARRIVA SOLO A 55 MILA EURO. “C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE” DI MAX BRUNO SCIVOLA AL NONO POSTO CON 7165 EURO PER UN TOTALE DI 363 MILA EURO. NON È SOLO UN PROBLEMA DI CRISI LEGATA ALLA PANDEMIA. GRAN PARTE DELLE COMMEDIE ITALIANE SONO INVEDIBILI. NON HANNO IDEE, SCENEGGIATURA, GLI ATTORI SONO BUTTATI LÌ. I REMAKE E I SEQUEL SONO SEMPRE PIÙ BRUTTI DEGLI ORIGINALI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

licorice pizza

Ora vediamo se andate in sala a vedere il tanto atteso “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson, tre candidature all’Oscar, film, regia e sceneggiatura, mica male, eh? Non c’è un critico che abbia osato parlarne male.

licorice pizza

Love story tutta ambientata nella San Fernando Valley del 1973 interpretato dalla buffa e fascinosa rockettara e celebrità della moda Alana Haim, e da Cooper Hoffman, il figlio del compianto Philip Seymour Hoffman, oltre che da Bradley Cooper come il produttore Jon Peters, Tom Waits, Sean Penn, il vero padre di Leonardo Di Caprio, i veri genitori di Alina Haim. Ieri, al suo esordio italiano, ha incassato solo 48 mila euro.

the batman 11

Ma è stata un’altra giornata terribile per il cinema. “The Batman” era primo con sole 121 mila euro e un totale di 7, 4.

Il tanto atteso “Corro da te” commedia romantica diretta da Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, remake della commedia francese di grande successo con Franck Dubosc e Alexandra Lamy “Tutti in piedi”, scritto e diretto dallo stesso Dubosc, pur preparato da due giorni di anteprima, arriva solo a 55 mila euro. Pochino.

miriam leone pierfrancesco favino corro da te

Con gli incassi delle anteprime fanno 69 mila euro, ma il risultato cambia di poco. E il fatto che il nome di Favino sui cartelloni sia anteposto sia a quello del regista che a quello di Miriam Leone ha sollevato qualche critica, visto che la Leone è co-protagonista.

belle - mamoru hosoda

L’atteso kolossal fantascientifico fracassone “Moonfall” di Roland Emmerich con la luna che esce dalla sua orbita (minchia, quanto gli girano!) e sta per sbatacchiarsi sulla terra, ma un manipolo di eroi, capitanati da Halle Berry e Patrick Wilson tenta il tutto per tutto per salvare la vita sulla terra, arriva addirittura a 24 mila euro con 4.114 spettatori sanno se la terra si salverà o meno.

MOONFALL

Il cartone animato giapponese “Belle” di Mamoru Hosoda con le voci dell’incantevole Hunter Schafer di “Euphoria” e Kaho Nakamura incassa ieri 22 mila euro. Quanto al resto della classifica vi dico solo che la commedia con viaggio nel tempo “C’era una volta il crimine” di Max Bruno con Giallini-Morelli e Tognazzi che piglia gli schiaffi come Bombolo scivola al nono posto con 7165 euro e 1.223 spettatori per un totale di 363 mila euro.

c era una volta il crimine 4

Non è solo un problema di crisi legata alla pandemia. Gran parte delle commedie italiane sono invedibili. Non hanno idee, sceneggiatura, gli attori sono buttati lì. I remake e i sequel sono sempre più brutti degli originali. I contratti, come dice il mio amico Paolino Ruffini, sembrano scritti sulla tovaglia de Il Bolognese.

c era una volta il crimine 5 c era una volta il crimine 3 c era una volta il crimine 2 c era una volta il crimine 13

the batman 10 the batman 9

miriam leone pierfrancesco favino corro da te 1 pilar fogliati pierfrancesco favino corro da te miriam leone pierfrancesco favino corro da te belle - mamoru hosoda MOONFALL halle berry moonfall

licorice pizza licorice pizza Licorice Pizza 2 licorice pizza licorice pizza licorice pizza