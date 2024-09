CIAK, MI GIRA! - LA VERA NOTIZIA DEGLI INCASSI DI IERI, OLTRE ALL’INCREDIBILE SUCCESSO DEL DOCUMENTARIO SULL’INTER, “INTER: DUE STELLE SUL CUORE” (128 MILA EURO E 10 MILA SPETTATORI), È L’ASCESA IN CLASSIFICA DI “VERMIGLIO” DI MAURA DELPERO, CHE CON SOLE 23 SALE, GRAZIE ALLA NOTIZIA CHE SARÀ IL FILM ITALIANO AGLI OSCAR, SALE AL SESTO POSTO CON 21 MILA EURO. VEDIAMO GIOVEDÌ, CON 70 SALE, DOVE PUÒ ARRIVARE - VI RICORDO CHE OGGI È L’ULTIMO GIORNO BUONO PER VEDERE, A MEZZANOTTE L’ANTEPRIMA DI “PARTHENOPE” DI PAOLO SORRENTINO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

La vera notizia degli incassi di ieri, oltre all’incredibile successo del documentario sull’Inter, “Inter: Due stelle sul cuore”, 128 mila euro, 10 mila spettatori con 210 sale e un totale di 933 mila euro, è l’ascesa in classifica di “Vermiglio” di Maura Delpero, che con sole 23 sale, grazie alla notizia che sarà il film italiano agli Oscar, sala al sesto posto con 21 mila euro, 3.311 spettatori e un totale di 173 mila euro. Vediamo giovedì, con 70 sale, dove può arrivare.

Vi ricordo che oggi è l’ultimo giorno buono per vedere, a mezzanotte, in 14 sale, l’anteprima di “Parthenope” di Paolo Sorrentino, ieri al 17° posto con 7.586 euro, 945 spettatori e un totale di 89 mila euro. Ma era freddo e pioveva. Al secondo posto ritroviamo “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton con 51 mila euro, 7 mila spettatori in 342 sale, un totale di 4 milioni 348 mila. Al terzo la riedizione di uno dei film più paurosi mai girati, secondo Quentin Tarantino “Un film perfetto”, cioè “Non aprite quella porta” diretto nel 1974 da Tobe Hooper, 50 mila euro, 6.670 in 229 sale per un totale in due giorni di 92 mila euro.

Quinto posto per “Speak No Evil” di James Watkins con James McAvoy, 31 mila euro, 4.482 spettatori con 256 sale per un totale di 1 milione 88 mila euro. La riedizione di “Yojimbo – La sfida del samurai”, capolavoro di Akira Kurosawa con Toshiro Mifune e Tatsuya Nakadai viaggia al 23° posto con 4.456 euro, 722 spettatori in 18 sale. Ma vederlo su grande schermo è uno spettacolo.

Come tutti saprete, Leone venne accusato da Kurosawa e dalla Toho Film di aver copiato il film. Cosa verissima, al punto che la lunga causa venne vinta dai giapponese che ebbero in cambio anche la distribuzione die film di Leone in Giappone. Meno noto è il fatto che Kurosawa avesse rubato la storia di “Yojimbo” a Dashiell Hammett, autore sia di “Red Harvest”, romanzo mai filmato prima, sia di “The Glass Key”, che venne diretto da Stuart Heisler con Alan Ladd e Veronica Lake.

