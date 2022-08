CIAK, MI GIRA - LA VERITÀ È CHE “BULLET TRAIN” DI DAVID LEITCH CON BRAD PITT NON CE LA FA A SUPERARE IL POTENTE “MINIONS 2”, CHE VINCE ANCHE LA GIORNATA DI IERI CON 378 MILA EURO, E UN TOTALE DI 8,2 MILIONI DI EURO, CONTRO I 128 MILA EURO DEL THRILLER FERROVIARIO - “CRIMES OF THE FUTURE” DI CRONENBERG HA INCASSATO 39MILA EURO, “NOPE” 18MILA E… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

bullet train

La verità è che “Bullet Train” di David Leitch con Brad Pitt non ce la fa a superare il potente “Minions2”, che vince anche la giornata di ieri con 378 mila euro, e un totale di 8,2 milioni di euro, contro i 128 mila euro del thriller ferroviario. “Crimes of the Future” di David Cronenberg, che è molti piaciuto ai miei amici più cari, e che aspettavano dopo un’estate di poco e nulla in sala, “Nope” a parte, un grande film d’autore, incassa ieri 39 mila euro.

minions 2 come gru diventa cattivissimo 1

“Nope”, appena citato, ne incassa 18 mila, superato di un soffio da “Top Gun: Maverick” che trovate pure su Amazon Prime. Tra i film più nuovi vedo che “Men” è settimo con 17 mila euro e il palestinese “200 metri” decimo con 2.848 euro. Ma “Il Pataffio” che fine ha fatto? Quando torneremo da Venezia lo troveremo magari su qualche piattaforma. La novità più interessante, a parte le anteprime dei film italiani di Venezia a Roma che hanno angosciato parecchio i critici romani che le hanno seguite, mi sembra sia il grande omaggio che il Festival di Berlino fa a Bud Spencer – Terence Hill a Berlino il 2 e il 3 settembre all’Urania Berlin.

bullet train 2

Ci saranno anche il grande stuntman di tutti i loro film Ottaviano Dell’Acqua e il cartellonista Renato Casaro. Non ci sarà Terence Hill, troppo timido per questi festeggiamenti. Su Netflix trovate invece il remake non proprio amato dai fan di “Altrimenti ci arrabbiamo” con Edoardo Pesce e Alessandro Roja.

bullet train 1 nope bullet train 9 lea seydoux crimes of the future. bullet train 7 nope 2

viggo mortensen crimes of the future viggo mortensen lea seydoux crimes of the future 1 lea seydoux crimes of the future viggo mortensen lea seydoux crimes of the future kristen stewart crimes of the future minions 2 come gru diventa cattivissimo 6 minions 2 come gru diventa cattivissimo 3 minions 2 come gru diventa cattivissimo 5 minions 2 come gru diventa cattivissimo 7 bullet train 8