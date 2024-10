CIAK, MI GIRA! - VI STA PIACENDO “JOKER: FOLIE A DEUX”? INSOMMA… PENSO CHE IERI SERA AVETE PREFERITO VEDERE MARIA ROSARIA BOCCIA DA FORMIGLI A “PIAZZA PULITA” - "JOKER", IN PRIMA POSIZIONE, PERDE UN 20% DI SPETTATORI E DI INCASSO RISPETTO AL PRIMO GIORNO (ANNAMO BENE…) E SI FERMA A 644 MILA EURO. AHI - LO SEGUONO EROICAMENTE “VERMIGLIO” CON 39 MILA EURO E “IL TEMPO CHE CI VUOLE” CON 18 MILA EURO. IL RESTO, PIÙ O MENO, VE LO POTETE IMMAGINARE. E’ IL SOLITO DISASTRO DI SALE VUOTE CON POCHI VECCHI SPETTATORI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Vi sta piacendo “Joker: Folie a deux”, questo sequel distrutturato, “folle e demente come il suo protagonista” leggo sui Cahiers, precipitato nel gradimento critico al 39%? Insomma… Penso che ieri sera avete preferito vedere Maria Rosaria Boccia da Formigli a “Piazza pulita”, altra storia d’amore “folle e demente” che ha portato Genny Sangiuliano alle dimissioni, e ieri sera, al termine di una puntata più lunga del Festival di Sanremo, all’una e mezzo, sognavo un lieto fine per la coppia con Genny e Boccia che partono verso chissà dove felici.

Anche se il punto più alto era la figura non proprio bellissima del giornalista Francesco Specchia, che la Boccia rivelava (“conosco il suo percorso…”) come uno che chiamava spesso l’ex-ministro, uno degli esperti (esperti…) scelti da Sangiuliano per la commissione cinema, anche se poi assieme a Luigi Mascheroni aveva dato le dimissioni.

Se la Boccia ieri sera, immagino, avrà vinto la serata dopo le lagne di Serra-Montanari-Rampini spiaggiati da Formigli e qualcuno ci dovrebbe spiegare perché ci siamo così fissati su questa storia, forse perché ci manca tanto la commedia all’italiana di Risi e Monicelli, “Joker: Folie a dex” in prima posizione perde un 20% di spettatori e di incasso rispetto al primo giorno (annamo bene…) e si ferma a 644 mila euro come un Black Adam qualsiasi con 83 mila spettatori per un totale di un milione e mezzo di euro in due giorni. Ahi.

Lo seguono eroicamente “Vermiglio” di Maura Delpero con 39 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 775 mila euro, e “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini con Fabrizio Gifuni con 18 mila euro, 3 mila spettatori e un totale di 396. Il resto, più o meno, ve lo potete immaginare. E’ il solito disastro di sale vuote con pochi vecchi spettatori. “Never Let Go” con Halle Berry è quarto con 16.767 euro, poco più dell’ottimo mélo familiare romano “Familia” di Francesco Costabile con Francesco Gheghi, Barbara Ronchi e Francesco Di Leva, 16.369 mila euro, 2.491 spettatori, che almeno spiega come si diventa fascisti in periferia. E’ un film pià importante di quel che pensate.

Seguono “Cattivissimo me 4” e “Beetlejuice Beetlejuice” ormai spompati. Al suo primo giorno in sala il mafia movie su Matteo Messina Denaro, “Iddu” di Piazza e Grassadonia con Elio Germano, Toni Servillo, Barbara Bobulova, è nono con soli 9.401 euro e 1.197 spettatori. Ripeto. Era più interessante sentire la Boccia da Formigli…

