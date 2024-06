CIAK, MI GIRA! - VINCI BEN 4 OSCAR CON “POOR THINGS", TI RIPRESENTI A GIUGNO CON “KINDS OF KINDNESS” E IL PUBBLICO ITALIANO TI TRATTA COSÌ? INSOMMA, IL FILM DI YORGOS LANTHIMOS HA FATTO IL SUO ESORDIO IERI NELLE SALE ITALIANE CON 77.500 EURO E 11 MILA SPETTATORI, IN 395 SALE, PIÙ O MENO A PARI MERITO CON “ME CONTRO TE. IL FILM. OPERAZIONE SPIE”, SECONDO CON 77.381 EURO, MA CON PIÙ SPETTATORI, 12 MILA IN 366 SALE. NON UN GRAN RISULTATO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

emma stone kinds of kindness

Ma come. Vinci ben 4 Oscar con “Poor Things”, soprattutto fai vincere l’Oscar alla tua amata protagonista Emma Stone, ti ripresenti a maggio, forse troppo presto, a Cannes con un film, “Kinds of Kindness”, magari non perfetto, ma che ha fatto vincere un premio a Jesse Plemons, protagonista maschile assieme all’immancabile Emma Stone, lo fai uscire il 6 giugno in tutto il mondo e il pubblico italiano lo tratta così?

margaret qualley jesse plemons willem dafoe kinds of kindness

Insomma, “Kinds of Kindness” di Yorgos Lanthimos ha fatto il suo esordio ieri nelle sale italiane con 77.500 euro e 11 mila spettatori, in 395 sale, più o meno a pari merito con “Me contro te. Il film. Operazione spie” con Sofi e Lui, secondo con 77.381 euro, ma con più spettatori, 12 mila in 366 sale, e un totale di 1 milione 399 mila euro. Non è un gran risultato. E’ vero che non vale “Poor Things” e la sua costruzione picaresca al femminile, ma è un ottimo film con un grande cast, oltre alla Stone e a Plemons ci sono Willem Dafoe, Margareth Qualley, Hong Chau, Hunter Schaefer. Vediamo se si risolleverà questo fine settimana.

Furiosa A Mad Max Saga

Terzo posto per l’horror della figlia di Shyamalian, “The Watchers”, diretto appunto da Ishyana Shyamalan con Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouéré, che ha pessime critiche americane, 37 mila euro, 5 mila spettatori. Quarto posto per il poro “Furiosa. A Mad Max Saga” di George Miller, 21 mila euro, un totale di 1 milione 458 mila euro. Quinto per “L’esorcismo – Ultimo atto” con Russell Crowe, 18 mila euro, un totale di 504 mila.

edoardo pesce margarita rosa de francisco el paraiso 7

Tra gli altri film usciti ieri vedo che il thriller “La stanza degli omicidi” con Samuel Jackson e Uma Thurman è ottavo con 8.797, un soffio sopra “L’arte della gioia” di Valeria Golino, 8.582 euro e un totale di 191 mila euro. “Hotspsot. Amore senza rete” è decimo con 8.392 euro, “El Paraiso” di Enrico Maria Artale con Edoardo Pesce e Margherita Rosa di Francisco è 14° con 3.596 euro.

edoardo pesce margarita rosa de francisco el paraiso 7
edoardo pesce el paraiso
edoardo pesce maria del rosario margarita rosa de francisco el paraiso 1
edoardo pesce margarita rosa de francisco el paraiso 5
el paraiso
l'arte della gioia
l'arte della gioia
russell crowe in l'esorcismo ultimo atto
valeria golino sul set di l'arte della gioia
kinds of kindness
Furiosa A Mad Max Saga
me contro te. il film. operazione spie
hunter schafer kinds of kindness
emma stone kinds of kindness