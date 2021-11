25 nov 2021 12:37

CIAK, MI GIRANO! - IERI È USCITO “E’ STATA LA MANO DI DIO” DI PAOLO SORRENTINO IN 250 SALE, CON UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA MOSTRUOSA, MA NETFLIX HA COPERTO GLI INCASSI. SU “CINETEL”, CHE DÀ PRIMO “ENCANTO” DELLA DISNEY CON 102 MILA EURO IN 432 SALE, PER “E’ STATA LA MANO DI DIO” FIGURANO SOLO 9 SALE CON UN INCASSO DI 4.188 EURO DIETRO “ANNETTE” DI LÉOS CARAX AL 16° POSTO. NON È COSÌ. NON È POSSIBILE. L’INCASSO DEL FILM SAREBBE INVECE ALTISSIMO, ADDIRITTURA TRA I 300 E I 400 MILA EURO AL PRIMO GIORNO… - VIDEO