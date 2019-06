17 giu 2019 13:40

CIAK, SI GIRA! – I MANETTI BROS. AL LAVORO PER IL LORO FILM SU DIABOLIK A TRIESTE! RUMORS SUL CAST: LUCA MARINELLI È IL FAVORITO PER INTERPRETARE IL LADRO PIÙ FAMOSO DEI FUMETTI, MIRIAM LEONE IN POLE PER EVA KANT E VALERIO MASTANDREA PER GINKO…