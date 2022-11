Paloma González per www.gqitalia.it

Alcune scene di sesso sono iconiche, nel senso che segnano quando le vedi e restano tra i motivi per ricordare un film. Se da un lato, poi può capitare di trovarne di morbose o gratuite, spesso invece raccontano molto e dei personaggi e di noi, come persone.

Cinema e sesso sono grandi alleati, si sono uniti per infrangere le regole, sfatare stereotipi, ribellarsi all'autorità e suscitare passioni, per non parlare di quando svelano cose sui personaggi e sulle storie, cose difficili da raccontare a parole, magari scioccanti. Insieme, sono una risorsa importantissima.

Nel tempo, le scene di sesso e l'erotismo al cinema sono cambiate, capita che siano presenti in tanti dei migliori film, a dimostrazione della forza del contatto umano e di quanto anche un momento come questo possa influenzare i protagonisti. Ci sono alcune scene molto famose nella storia del cinema (come quella rétro, quasi da film muto, in Parla con lei o l'incrocio delle gambe in Basic Instinct), di seguito quelle del nuovo millennio

RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME

Vincitore a Cannes, il film è ambientato in epoca vittoriana e narra una storia commovente con una fotografia che è pura arte. Ritratto della giovane in fiamme è anche un'esplorazione del desiderio e dell'amore proibito tra la pittrice Marianne (Noémie Merlant) e la futura sposa Héloise (Adele Haenel), che porta le due a cedere all'attrazione reciproca, sapendo che quello che hanno è un momento che non durerà per sempre, ma che le cambia inaspettatamente.

La scena del sesso procede lentamente, mentre le protagonisti osano andare oltre e lasciarsi andare, accennando cose semplici come un tocco o un movimento delle dita.

Y TU MAMÁ TAMBIÉN

Questa pellicola di Alfonso Cuarón è un cult del cinema messicano, una storia in cui due amici amici diventano adulti facendo un viaggio on the road con una donna più grande (Maribel Verdú). A un certo punto lei li porta in un bar solitario dove avviene una sorta di liberazione di gruppo (tra amici che osano esplorare il loro legame più a fondo), in cui la donna, che è molto più esperta di loro, diventa per loro un tramite per scoprire cosa vogliono veramente.

MADEMOISELLE

Il film di Park Chan-wook è un'opera d'arte e questo vale anche per la sua scena di sesso più famosa. Il regista ha creato un ambiente di intimità tra Lady Hideko (Kim Min-hee) e l'ancella (Kim Tae-ri), che era stata assunta per tradirla, ma finisce per innamorarsi di lei, rompendo le regole sociali tra le due donne. Tutto accade in una sequenza di situazioni che creano tensione e desiderio (e vulnerabilità) fino a raggiungere il punto in cui tutto esplode.

BROKEBACK MOUNTAIN

Vincitore di tre Oscar, Brokeback Mountain ha segnato una rivoluzione. La storia è ambientata negli anni '60 e segue due uomini del Wyoming che vivono un amore proibito che li fa dubitare di chi siano. La scena inizia con i due uomini accampati, che a poco a poco scoprono che i loro sentimenti reciproci sono più profondi di quanto pensassero. Prima combattono contro ciò che provano (perché non lo vedono corretto), ma finiscono per cedere a un incontro sessuale che cambia tutto (e che parla di cosa sia la mascolinità).

MIDSOMMAR

Non tutte le scene di sesso iconiche sono romantiche. Quella del film di Ari Aster è artistica e inquietante allo stesso tempo. Appartiene a un momento in cui un gruppo di amici si reca a un festival di primavera svedese, dove scoprono che la comunità ha in programma di svolgere un rituale tradizionale che non è così innocente come sembra.

A un certo punto il personaggio di Jack Reynor si lascia prendere la mano e finisce in una piccola cabina con una delle donne della comunità. Sembra avere le allucinazioni e finisce per spogliarsi e fare sesso con lei, su un letto di fiori mentre le donne cantano intorno a lui, non sapendo che questa sarà la sua fine. C'è qualcosa di spaventoso e vulnerabile in questa scena, ma allo stesso tempo non puoi non vederla.

GONE GIRL

Questo film con Rosamund Pike ha un'altra scena inquietante, violenta e sanguinosa in cui il sesso viene usato come un modo per guadagnare potere e controllo. C'è un tocco diabolico e sadico, quando vediamo Amy (Pike) fare sesso con il suo ex fidanzato, Desi (Neil Patrick Harris) e in pieno climax tira fuori un coltello per ucciderlo. Un coltello che poi usa per accusarlo di averla rapita e tornare a casa come vittima.

THE LIGHTHOUSE

Con soli 3 film, Robert Eggers è già un maestro dell'horror e della paranoia, e The Lighthouse ha molti elementi sessuali (dai simboli fallici a scene di masturbazione), incluso un momento tra Ephram (Robert Pattinson ) e una misteriosa sirena. L'incontro è ipnotico, alquanto sgradevole e lascia tutti a chiederci se sia successo davvero, o sia stato solo il frutto dell'immaginazione di una mente frustrata e disperata.

BLACK SWAN

Il film di Darren Aronofsky e Natalie Portman è una fantasia oscura e contorta su una ballerina che perde la testa per la sua ossessione di essere perfetta e ottenere un ruolo da protagonista. Tutto sembra una sorta di allucinazione, inclusa una scena di sesso orale tra lei e Mila Kunis, che funziona come una sorta di liberazione e un mezzo per rompere l'autorità e perdere il controllo, così come un segno che la protagonista sta infrangendo le proprie barriere, anche se tutto accade nella sua mente.

HER

Spike Jonze è riuscito a creare una scena di sesso memorabile ed erotica, dove non c'è alcun contatto fisico. La sua è una storia d'amore virtuale che riflette la solitudine e l'isolamento del mondo moderno, ma anche il bisogno di essere visti e amati, di avere connessioni significative. La scena in questione mostra Theodore (Joaquin Phoenix) che racconta a Samantha (Scarlett Johansson) cosa le farebbe se potessero stare insieme, in un modo così aperto e vulnerabile da sembrare reale.

LOVE

Gaspar Noé è un maestro quando si tratta di creare parlare esplicitamente di erotismo nel cinema, tutti i suoi film hanno qualcosa di questo, ma Love è quello che meglio lo rappresenta. Il film ha alcune delle scene più esplicite che tu abbia mai visto, per mostrare cosa può fare il desiderio alle persone e come può prendere il sopravvento in qualsiasi momento. Love ha una scena di amore a tre, in cui c'è una potente connessione tra i protagonisti, che in seguito combattono per riprendersi.

MULHOLLAND DRIVE

Tra i migliori film di David Lynch, è un classico dal tono surreale e misterioso. Il film ha una scena romantica tra Betty e Rita, in cui le due arrivano a capire il livello di desiderio che provano l'una per l'altra. Naomi Watts e Laura Elena Harring sono le protagoniste di questo momento che, al di là del fisico, dimostra il legame tra le due donne e quanto terribile sarà per loro tornare nel mondo e nel contesto che le attende fuori.

THE DREAMERS

Questo film di Bertolucci è un inno alla vita bohémien nella Parigi degli anni '60, dove incontriamo due fratelli leggermente incestuosi (Eva Green e Louis Garrel) che "adottano" uno straniero americano (Michael Pitt), che cambia le dinamiche tra loro e crea una certa tensione. Una delle scene più famose del film è tra Pitt e Green, che finiscono per far sesso davanti a suo fratello in cucina, un momento in cui si allontanano ancora di più dal mondo esterno per chiudersi nel loro.

