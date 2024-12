13 dic 2024 19:19

CIAK! TUTTI I DEBITI DI CINECITTÀ SPA, REGIA DI NICOLA MACCANICO – IL MINISTERO DELLA CULTURA COMUNICA CHE I BILANCI 2022 E 2023 DI CINECITTÀ DEVONO RITENERSI "NON CORRETTI", COME STABILITO DA UNA DUE DILIGENCE. DALLA VERIFICA DEI CONTI EMERGE UN BUCO DA 8 MILIONI E PERDITE TOTALI DI OLTRE 20 MILIONI DI EURO – COME DAGO DIXIT, DI TUTTA QUESTA A DIR POCO ALLARMANTE SITUAZIONE, L’EX AD E DIR. GEN. MACCANICO NON HA DATO ALCUNA COMUNICAZIONE NÉ AL CDA NÉ AL MEF, I CUI DIRITTI SONO ESERCITATI DAL MINISTERO DELLA CULTURA – LA REPLICA DI NICOLA MACCANICO: "INTERPRETAZIONI CONTABILI OPINABILI, HO DATO MANDATO AI LEGALI DI..." - DAGOREPORT