RIDER BENE CHI RIDER ULTIMO! IL "COMPAGNO" FEDEZ GUIDA LA RIVOLTA DEI VIP ACCUSATI DI NON LASCIARE LE MANCE AI FATTORINI CHE CONSEGNANO CIBO A DOMICILIO: "LE LISTE DI PROSCRIZIONE PUZZANO DI FASCIO E LE MANCE SONO IL NON PLUS ULTRA DELLO SFRUTTAMENTO DEL CAPITALISMO" – PLATINETTE: "NON ORDINERÒ PIÙ CIBO A DOMICILIO. MI RIVOLGERÒ AD UNA SIGNORA BRASILIANA CHE CUCINA BENISSIMO E COSTA MOLTO MENO DEI RIDER" – IL RAPPER MARRACASH: "HO FATTO ANCHE IO IL CORRIERE E DO SEMPRE LA MANCIA" – E CHIAMBRETTI...