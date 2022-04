15 apr 2022 18:50

CICCIOLINA RISCHIA L'ARRESTO: SE METTE PIEDE A NEW YORK FINISCE IN MANETTE! - L'EX PORNOSTAR FINISCE NEI GUAI PER AVER PORTATO IN ITALIA QUANDO ERA MINORENNE IL FIGLIO LUDWIG, AVUTO CON JEFF KOONS - LA CORTE SUPREMA HA EMESSO UN ORDINE DI ARRESTO CONTRO L'EX PORNOSTAR PER SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE - L'AVVOCATO: "PURTROPPO NON È MAI STATO REVOCATO L'ORDINE DI ARRESTO CAUTELARE, NONOSTANTE LA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO ABBIA PIENAMENTE ASSOLTO ILONA"