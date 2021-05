IL CINEMA È FINITO IN MUSICA - CONTINUANO A USCIRE FILM E SERIE TIVÙ SUI CANTANTI E LE LORO VITE TORMENTATE: L’ULTIMA È LA STORIA DI JOEY RAMONE, IL FRONTMAN DEI RAMONES, IN ARRIVO SU NETFLIX - A VOLTE QUESTE PRODUZIONI SONO DEI MEZZI FLOP, COME NEL CASO DEL BIOPIC SU ELTON JOHN O QUELLO SU NIKI SIXX. E NEL 2022 SONO ATTESI I FILM SU MADONNA, BOY GEORGE, ELVIS...

Gli ultimi a dire sì sono stati gli eredi di Joey Ramone, il frontman dei Ramones: la vita del cantante, scomparso nel 2001 a causa di un tumore al sistema linfatico (aveva solamente 50 anni), sarà raccontata in un film ispirato al libro di memorie scritto nel 2009 dal fratello Mickey Leigh, anch'egli musicista, I slept with Joey Ramone.

La produzione è firmata da Netflix, la regia è di Jason Orley e il protagonista sarà interpretato dal 27enne attore americano Pete Davidson, che nel 2019 indossò i panni del produttore Tom Zutaut in The Dirt, la pellicola - distribuita proprio dal colosso dello streaming - sull'ascesa dei Mötley Crüe.

Non sarà invece un film ma una serie quella che farà rivivere sullo schermo la storia dei Sex Pistols, con la regia nientemeno che di Danny Boyle (e chi meglio del regista di Trainspotting avrebbe potuto raccontare la storia di Johnny Rotten e compagni?): le riprese sono cominciate a marzo, a trasmettere gli episodi, sei in tutto, sarà FX della Disney.

Amate e osannate sui palchi, venerate come divinità. Sole, tristi e disperate dietro le quinte, dove a spadroneggiare sono spesso eccessi e sregolatezze, il lato oscuro di un mondo che non è fatto solamente di arene gremite e hit.

Sarà che la storia di una rockstar è già di per sé un film non girato o che il clamoroso successo di Bohemian Rhapsody nel 2018 ha rivitalizzato un genere, quello dei biopic, che dopo titoli come Sid & Nancy di Alex Cox (1986), The Doors di Oliver Stone (1991), Walk The Line di James Mangold (2006, con Joaquin Phoenix nei panni di Johnny Cash) e Control (2007, sulla vita di Ian Curtis dei Joy Division) sembrava essere diventato poco interessante per registi e produttori: le gioie e i dolori di Freddie Mercury e dei suoi Queen, portate sul grande schermo da Bryan Singer con Rami Malek nel ruolo del protagonista (vinse l'Oscar), fecero incassare qualcosa come 904,4 milioni di dollari al botteghino (il film ne costò 55).

Da allora tanti ci hanno provato, sia vivi che morti. Con alterne fortune. Non un flop, ma quasi (le aspettative erano ben altre), fu nel 2019 Rocketman, il biopic su Elton John: realizzato con un budget di 40 milioni di dollari, ne incassò 195,2 milioni di dollari (la star si consolò con l'Oscar per la miglior canzone, I'm Gonna Love Me Again).

Lo stesso The Dirt, con la regia di Jeff Tremaine e Douglas Booth nei panni del frontman dei Mötley Crüe, Niki Sixx, non sbancò: Netflix non distribuisce dati sulle visualizzazioni, ma la pellicola - costata 23 milioni di dollari - fu stroncata dalla critica.

Contenuti edulcorati, atmosfere patinate: il limite di operazioni del genere è stato sottolineato dall'attore che lo scorso anno ha interpretato David Bowie in Stardust, film sul viaggio negli Usa che portò il cantante a creare l'alter-ego di Ziggy Stardust, non ufficiale perché realizzato senza il consenso della moglie e dei figli.

«Se negli ultimi tempi abbiamo visto biopic insipidi, la colpa è degli eredi, che cercano di modificare la realtà», ha detto il sudafricano Johnny Flynn. C'è da dire che ha avuto vita non semplice anche a causa della pandemia: ma al botteghino Stardust ha incassato appena 53 mila dollari.

A febbraio è uscito sulla piattaforma Hulu The United States va Billie Holiday, il 13 agosto nelle sale Usa arriverà Aretha: fu la diva del soul ad approvare prima di morire l'attrice Jennifer Hudson.

Quest'estate partiranno a Londra le riprese di Karma Chameleon, il film su Boy George: nel cast ci sarebbe anche Keanu Reeves. E mentre anche i Kiss sembrano aver già siglato con Netflix per un biopic (il titolo è Shout It Out Loud), il 2022 potrebbe essere l'anno di Madonna.

Lady Ciccone ha firmato la sceneggiatura di Live To Tell, questo il titolo provvisorio, insieme a Diablo Cody (Oscar nel 2008 per Juno): ad interpretare la popstar dovrebbe essere la 26enne Julia Garner (già vista nella serie Ozark).

Elvis, sulla vita del re del rock, con regia di Baz Luhrmann, Austin Butler nei panni del cantante e Tom Hanks in quelli del colonnello Parker, il manager, ha già una data d'uscita: 3 giugno 2022. Cinque mesi dopo, a fine novembre, Whitney Houston rivivrà invece in I wanna dance with somebody.

