Marco Giusti per Dagospia

Bang! Bang! Avete smaltito la voglia di supereroi? Bene, perché arrivano i vecchi eroi del West in salsa francese. Questo colto e notevole I fratelli Sisters, diretto dal francese Jacques Audiard, girato in Almeria come ai tempi d'oro dei nostri spaghetti western, presentato in concorso a Venezia, cerca di riprendere con gran classe un discorso interrotto anche se, ahimé, è andato bene in Francia, 6 milioni di dollari, ma malissimo in America, solo 3 milioni con un budget piuttosto sostenuto.

La storia, tratta da un romanzo di Patrick deWitt, vede due fratelli killer, Charlie e Eli Sister, interpretati da Joaquin Phoenix e John C.Reilly, qui come in Stanlio e Ollio davvero fantastico, che vengono incaricati dal ricco e cattivo Commodoro, Rutger Hauer, di eliminare un certo Ward, Riz Ahmed, in fuga verso l'Ovest alla ricerca dell'oro. Sarà però il detective che lavora per il Commodoro, John Morris, cioè Jake Gyllenhall, a scoprire dove sta questo Ward e a segnalarlo ai Sister Brothers. Ma le cose non andranno proprio come previsto. Lo schema è quello della caccia all'uomo attraverso un lungo viaggio che ci darà modo di scoprire tutti i personaggi.

Audiard applica al genere western il suo tipo di cinema, con tanto di musica, qui abbastanza originale, di Alexandre Desplat, di grandi movimenti nervosi di macchina da presa, di montaggio moderno. Evita cioè le citazioni e i modelli, costruendosi un suo western. I due fratellini, il violento e pazzo Charlie e il più responsabile Eli, vengono fuori come personaggi originali e riusciti, soprattutto alle prese con la modernità, i bagni con lo scarico a San Francisco, lo spazzolino da denti.

Non è male neanche il personaggio più intellettuale, quello di Jake Gyllenhall, che vede il viaggio verso l'ovest come un'esperienza vitale di vita. Magari nella seconda parte il film si perde un po’ ma l'incontro dei Sisters con la mamma un'invecchiata Carol Kane rivela che anche i pistoleri più cattivi del west hanno un cuore. In sala dal 2 maggio.

