IL CINEMA DEI GIUSTI - IL FASCINO E L’ALCHIMIA DELLA COPPIA BORGHI-TRINCA, IN QUESTO “SUPEREROI” DIRETTO DA PAOLO GENOVESE, FUNZIONANO AL DI LÀ DELLA STORIA. FUNZIONANO DA SUBITO, DA QUANDO LUI INCONTRA LEI SOTTO LA PIOGGIA IN QUEL DI MILANO E LE DICE "QUATTRO METRI AL SECONDO..." – E’ UN MODELLO DI CINEMA UN PO’ ANTICO, DICIAMO, MA POPOLARE, AMATO FIN DAI TEMPI DEI FILM DI AMEDEO NAZZARI-YVONNE SANSON, O DI MARCELLO MASTROIANNI-SOPHIA LOREN. MAGARI FUNZIONA ANCORA AI TEMPI DI “SQUID GAME” E DI “THE POWER OF THE DOG” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

alessandro borghi jasmine trinca.

Su. A chi non piacerebbe vedere a Natale una bella storia d’amore, lunga, sofferta, ma calda e credibile, tra i due attori italiani più belli e amati del momento, Alessandro Borghi e Jasmine Trinca? Al di là del valore del film, ti piace? non ti piace? boh?, ma che ne so?, il fascino e l’alchimia della coppia Borghi-Trinca sullo schermo in questo “Supereroi”, il campione italiano che sfida a Natale “Spider-Man”, diretto da Paolo Genovese, che lo ha scritto assieme a Rolando Ravello e a Paolo Costella, funzionano al di là della storia proposta dagli autori. Funzionano da subito, da quando lui incontra lei sotto la pioggia in quel di Milano e le dice "Quattro metri al secondo...".

alessandro borghi jasmine trinca supereroi 1

E’ un modello di cinema un po’ antico, diciamo, ma popolare, amato fin dai tempi dei film di Amedeo Nazzari-Yvonne Sanson, o di Marcello Mastroianni-Sophia Loren. Magari funziona ancora ai tempi di “Squid Game” e di “The Power of the Dog”.

greta scarano, alessandro borghi, il regista paolo genovese, linda caridi e jasmine trinca durante il photocall

E Genovese, anche se non ha qui quel qualcosa in più nel soggetto che portò al successo di “Perfetti sconosciuti”, sa come inquadrare al meglio i suoi (super)eroi, come rendere elegante il nudo full frontal di Jasmine Trinca e il petto nudo di Alessandro Borghi. Sa come riprenderli l'uno di fronte all'altra e come costruire una storia d’amore. Credibile.

jasmine trinca alessandro borghi supereroi

Ripeto. Anche se qualche riserva su tutti questi attori romani che sembrano in vacanza a Milano qualche imbarazzo ce l’abbiamo. Per non parlare della redazione del giornale dove lavora come fumettara Anna, la protagonista, che vede addirittura Beppe Severgnini direttore, più simpatico qui però che come opinionista fisso dalla Gruber.

greta scarano photocall supereroi

O delle lezioni di fisica e filosofia del professore Marco, il personaggio di Borghi, anche se nell’episodio dei suoi corsi a Copenhagen arriva una biondina notevole e non si sa (o forse si sa) perché sia sempre nuda. O dei terribili fumetti di Anna che danno senso al titolo e al film. La vita sentimentale di un uomo e una donna vista come una serie di missioni di due Supereroi.

Al di là della presenza di altri buoni attori un filo sprecati, Greta Scarano come Pilar, prima fidanzata di Marco, che diventa poi la sua cardiologa, Linda Caridi, l’amica del cuore di lei, Vinicio Marchioni l’amico del cuore di lui, Elena Sofia Ricci la mamma attrice e svampitella di lei, il film vive interamente sul fascino della coppia e sui loro sentimenti che si mischiano in dieci anni e passa d’amore. Così scorrono seguendo un percorso non lineare di racconto passione, gelosia, vivi con me?, no, non posso vivere con te!, tradimenti inutili, idea di fare un figlio, diluiti esattamente come si diluiscono i set, Ponza, Lucca Comics, le citazioni, “Mammina cara” con Faye Dunaway-Joan Crawford, “Downtown” di Petula Clark, gli amici giornalisti, Malcom Pagani, le malattie e le frasi da manuale sulle malattie. “Certe conquiste dell’anima sarebbero impossibili senza la malattia”.

alessandro borghi jasmine trinca supereroi

Eppure, nonostante le sue fragilità, la sua voglia di piacere quasi ingenua, questo “Supereroi” funziona proprio per la sua basica e popolarissima idea di cinema sentimentale con due attori di successo. Belli e bravi. Come è sempre stato. In sala dal 23. Restrizioni permettendo.

jasmine trinca alessandro borghi supereroi alessandro borghi jasmine trinca supereroi