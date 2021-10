IL CINEMA DEI GIUSTI - “E’ STATA LA MANO DI DIO” DI PAOLO SORRENTINO ERA L’UNICA SCELTA POSSIBILE PER L’ITALIA AGLI OSCAR E, CREDO, ANCHE IL MIGLIOR FILM. OLTRE TUTTO L’UNICO CON QUALCHE POSSIBILITÀ DI ENTRARE NELLA ROSA FINALE DEI CINQUE FILM SU UNA MASSA DI 93 TITOLI SCELTI DALLE VARIE NAZIONI - ALTRA BUONA NOTIZIA: “DUNE PARTE DUE” SI FARÀ. NON ERA SIMPATICO LASCIARE IL PUBBLICO A METÀ FILM, FRANCAMENTE. E LO FARÀ DENIS VILLENUEVE, NON TANIO BOCCIA O PUPI AVATI, CHE INVECE GIRERÀ “INFERNO”. NON SI CAPISCE BENE PERCHÉ… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

e' stata la mano di dio

Buone notizie. “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino è il film italiano scelto per la corsa all’Oscar per il miglior film straniero. Bene. Era l’unica scelta possibile e, credo, anche il miglior film. Oltre tutto l’unico con qualche possibilità di entrare nella rosa finale dei cinque film su una massa di 93 titoli scelti dalle varie nazioni.

titane

Se la vedrà con il norvegese “The Worst Person in the World” di Joachim Trier, che si dice sia il favorito, il potentissimo coreano “Escape From Mogadishu” di Ryoo Seng-wan, il ceckoviano “Drive My Car” di Ryusuke Hamaguchi, “Titane” di Julia Ducurnau, il danese animato “Flee” di Jonas Pohar Rasmussen, e davvero tanti altri. In bocca al lupo a Sorrentino.

drive my car

Altra buona notizia è che “Dune parte due” si farà. Non era simpatico lasciare il pubblico a metà film, francamente. E lo farà Denis Villenueve, non Tanio Boccia o Pupi Avati, che invece girerà “Inferno”. Non si capisce bene perché.

