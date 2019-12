27 dic 2019 10:04

IL CINEMA DEI GIUSTI - MANCANO I BOTTI DI NATALE: “PINOCCHIO” DI GARRONE È PRIMO AL BOX OFFICE DEL 26 DICEMBRE CON 1,8 MILIONI PER UN TOTALE DI 6,5 CONTRO ‘IL PRIMO NATALE’, 1,7 CON UN TOTALE DI 9,6. TERZO POSTO PER ‘JUMANJI THE NEXT LEVEL’. NON FUNZIONA ‘STAR WARS’ – NON CI SONO I FILM CAPACI DI TRASCINARE DAVVERO TANTO PUBBLICO AL CINEMA. COSA CHE CREDIAMO AVVERRÀ CON TOLO TOLO DI ZALONE…