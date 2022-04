1 apr 2022 12:19

IL CINEMA DEI GIUSTI - MI SONO VISTO IL DAVVERO CURIOSO "IL MUTO DI GALLURA", WESTERN PARLATO RIGOROSAMENTE IN DIALETTO SARDO, SCRITTO E DIRETTO DA MATTEO FRESI. È SICURAMENTE MEGLIO DI QUASI TUTTE LE COMMEDIE CHE HO VISTO IN QUESTI DUE ANNI DI PANDEMIA. E ANCHE PRIMA - POVERISSIMO. SOLO ESTERNI, E UN PAIO DI INTERNI, PER UNA MEGAFAIDA AMBIENTATA IN PIENO 800, CHE SI SVILUPPA TRA DUE FAMIGLIE DOPO UNA RICHIESTA DI MATRIMONIO FINITO MALE. LA DIFFERENZA LA FA UN MUTO CHE NON SBAGLIA UN COLPO E COLPISCE TUTTI, ANCHE BAMBINI E DONNE, CON UN COLPO IN TESTA. BANG! - VIDEO