IL CINEMA DEI GIUSTI - AGLI EFA AWARDS, GLI OSCAR EUROPEI, STRAVINCE JACQUES AUDIARD CON IL SUO MUSICAL-MELO “EMILIA PÉREZ” CON CINQUE PREMI. MIGLIOR, MIGLIOR REGIA, MIGLIOR SCENEGGIATURA, MIGLIOR MONTAGGIO E MIGLIOR ATTRICE - KARLA SOFIA GASCON DIVENTA COSÌ LA PRIMA TRANSGENDER CHE VINCE UN EFA COME MIGLIOR ATTRICE DOPO ESSERE STATA LA PRIMA TRANSGENDER CHE HA VINTO UN PREMIO COME ATTRICE A CANNES - L’ITALIA, CHE CONCORREVA CON “VERMIGLIO”, NON VINCE NULLA, A PARTE IL PREMIO ALLA CARRIERA A ISABELLA ROSSELLINI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

emilia perez 2

Poco da fare. Agli EFA Awards, gli Oscar europei, che sono stati consegnati ieri sera a Lucerna, per la prima volta in Svizzera, stravince Jacques Audiard con il suo musical-melo “Emilia Pérez” con cinque premi. Miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior montaggio e miglior attrice. Trionfo di Audiard, che firma anche la sceneggiatura e non aveva mai vinto agli Efa.

zoe saldana karla sofia gascon emilia perez

E trionfo della sua protagonista, Karla Sofia Gascon, che diventa così la prima transgender che vince un EFA come miglior attrice dopo essere stata la prima transgender che ha vinto un premio come attrice a Cannes. Sul palco ha dedicato il suo premio “a tutte le madri, anzi a tutte le famiglie che amano davvero i loro figli, e danno loro l’aiuto di cui hanno bisogno. Perché c’è ancora gente che preferisce avere un figlio criminale piuttosto che omosessuale”.

daniel craig in queer

La Gascon batte avversarie come la Renate Reinsve di “Armand”, la Trine Dyrholm e la Vic Carmen Sonne di “The Girl with the Needle”, e la Tilda Swinton di “La stanza accanto”. Miglior attore è invece Abou Sangare per “La Storia di Souleymane”, che batte il Franz Rogowski di “Bird”, il Ralph Fiennes di “Conclave”, il Lars Eidinger di “Dying” e il Daniel Craig di “Queer”.

the substance

Come miglior film “Emilia Pérez” di Jacques Audiard batte rivali importanti come battendo rivali come “Il seme del fico sacro”, “La stanza accanto”, “The Substance”, che si deve accontentare di miglior fotografia e migliori effetti speciali, e il nostro “Vermiglio”. Miglior film d’animazione il potente “Flow” dell’animatore lèttone Gints Zibalodis, che ha vinto quasi tutto quest’anno e si appresta a scalare gli Oscar.

the girl with the needle

“The Substance” di Coralie Fargeat viene premiato per la fotografia e gli effetti speciali. Migliori musiche quelli di “The Girl With the Needle” di Magnus von Horn. Miglior costumi e scenografia sono quelli di “The Devil’s Bath” di Severin Fiala e Veronika Franz. Miglior scoperta è invece il nordico “Armand” di Halfdan Ullmann Tøndel, passato a Cannes lo scorso maggio.

vermiglio

Come documentario vince “No Other Land” di Yuval Abraham. Già premiato a Berlino. Il regista ha ribadito quello che in molti hanno chiesto ieri sera, a cominciare dalla presidentessa degli EFA, Juliette Binoche. Cioè il cessate il fuoco a Gaza. L’Italia, che concorreva con “Vermiglio” di Maura Delpero, ahimé, non vince nulla, a parte il premio alla carriera a Isabella Rossellini.

isabella rossellini conclave

Premio alla carriera anche a Wim Wenders, che si è lanciato in un endorsement un po’ tardivo per Kamala Harris rivolgendosi alla Binoche presidente degli EFA, “Molti di noi avrebbero desiderato anche un’altra lady the president, nel mondo, ma non è successo. Ma mentre altri fingono di ‘Make America Great Again’, lei, presidente, può far splendere il cinema europeo”. Speriamo.

emilia perez the girl with the needle the devil’s bath the devil’s bath the devil’s bath barry keoghan bird the girl with the needle franz rogowski bird bird flow la storia di souleymane la storia di souleymane vermiglio no other land vermiglio no other land the seed of the sacred fig flow. flow la stanza accanto 2 the seed of the sacred fig the seed of the sacred fig the seed of the sacred fig armand la stanza accanto 3 demi moore the substance demi moore the substance the substance margaret qualley the substance la stanza accanto 1 armand ralph fiennes conclave ralph fiennes conclave armand emilia perez