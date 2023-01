16 gen 2023 18:22

IL CINEMA DEI GIUSTI – SU AMAZON PRIME HO SCOVATO UN SOFISTICATISSIMO MA PERFETTO THRILLER DIRETTO DA STEVEN SODERBERGH, “KIMI”, INTERPRETATO DA UNA FAVOLOSA ZOE KRAVITZ COI CAPELLI BLU CHE DOMINA OGNI SCENA DEL FILM – METTE INSIEME DE PALMA + HITCHOCK + FINCHER + IL TERENCE YOUNG DI “WAIT UNTIL DARK” CON AUDREY HEPBURN CIECA. NON CAPISCO PERCHE' NON SIA USCITO IN SALA – VIDEO