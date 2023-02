IL CINEMA DEI GIUSTI – “ASSASSIN CLUB” DI CAMILLE DELAMARRE, FILM FRANCO-AMERICANO GIRATO IN GRAN PARTE IN ITALIA, È UN ACTION ALLA SUB-BESSON. LA STORIA, PERÒ, NON È MALE: SETTE KILLER INGAGGIATI PER UCCIDERSI A VICENDA (E UNO DEI SETTE È IL MIO AMICO G-MAX) – NOOMI RAPACE, COI CAPELLI BIONDI E LE LENTI A CONTATTO DA ZOMBIE, ENTRA IN SCENA E MI UCCIDE G-MAX AL 30° MINUTO TAGLIANDOGLI LA GOLA. POI GLI TAGLIA UN DITO. IL RESTO VE LO VEDETE… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Incuriosito da questo action franco-americano girato in gran parte in Italia, tra Torino e Roma, “Assassin Club” diretto da Camille Delamarre con il baldanzoso Henry Golding (“Snake Eyes: G.I.Joe”), Daniela Melchior, una cattivissima Noomi Rapace e un non meno infido Sam Neill, ma soprattutto col mio amico G-Max nel ruolo di uno dei sette assassini protagonisti, il terribile slavo Demir, vado alle 16 al cinema Jolly di Roma, quello davanti agli “alberi pizzuti” del Verano come dicono i vecchi romani.

E’ l’unica proiezione in città del film, visto che tutte le altre sono nelle multisale del raccordo. Che palle. Siamo in tre in sala. Allegria. Il film è un action alla sub-Besson, diretta da Camille Delamarre, che è stato un montatore proprio di Besson (“Taken 2”, “Transporter”, e ha diretto già due film più o meno della stessa statura, “The Transporter Refueled” e “Brick Mansions”.

La storia, però, non è male. Un killer, certo Morgan, Henry Golding, con bella fidanzata a Roma che di professione fa la maestra elementare e nulla sa della sua vera professione, ha un contratto di morte per un altro killer. Ma arriva tardi e il lavoro è già stato fatto da un altro killer, che aveva il suo stesso contratto. Va dal suo capo, il perfido Sam Neill, e scopre che ben sette killer hanno come contratto di uccidersi a vicenda.

Un milione di dollari per ogni morto, basterà inviare in una scatoletta un pollice del caro estinto. Fino a che non rimarrà in vita che un solo killer. Morgan cerca di sfuggire al gioco mortale, ma ormai è troppo tardi. Visto che c’è un contratto anche su di lui. Più videogioco che un vero e proprio film, è stramontato e a tratti anche divertente.

Noomi Rapace coi capelli biondi e le lenti a contatto da zombie entra in scena e mi uccide G-Max al 30° minuto tagliandogli la gola in galera. Poi gli taglia un dito. Il resto ve lo vedete. Se lo trovate. In sala (diciamo).

