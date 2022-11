IL CINEMA DEI GIUSTI – “LES AMANDIERS”, RIBATTEZZATO DA NOI “FOREVER YOUNG”, DIRETTO DA VALERIA BRUNI TEDESCHI, È UN BEL RITRATTO SENTITO SUI FOLLI ANNI'80 DELLE PERE, DELL'AIDS, DELLE SCOPATE SELVAGGE CON NON IMPORTA CHI – TERRENO IDEALE PER IL RECENTE SCANDALO CHE HA COINVOLTO VALERIA BRUNI TEDESCHI, PRONTA A DIFENDERE IL SUO FIDANZATO, BELLO E GIOVANE, SOFIANCE BENNACER, DALLE ACCUSE DI ESSERE UN VIOLENTATORE SERIALE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ah! I folli anni'80 delle pere, dell'Aids, delle scopate selvagge con non importa chi e delle sperimentazioni teatrali. Terreno ideale per il recente scandalo che ha coinvolto Valeria Bruni Tedeschi pronta a difendere il suo fidanzato, bello e giovane, Sofiance Bennacer, dalle accuse di essere un violentatore seriale.

Anche se nella prima parte sembra un X-Factor bobo, cioè radical chic, tra i venti studenti che verranno selezionati dalla scuola di Patrice Cherau, e nella seconda un X-factor su chi si è invece preso l'Aids e chi negativo, "Les amandiers", ribattezzato da noi "Forever Young", primo film diretto da Valeria Bruni Tedeschi che non sia proprio legato alla sua famiglia di ricchi svalvolati, divertenti ma in fondo poco interessanti, è un bel ritratto sentito dei compagni di viaggio e di vita della scuola di teatro degli anni 80 di Chereau, scritto assieme a Noemie Lvovsky e Caroline Deruas Garrel, interpretato da un Louis Garrel come Chereau con un misto di gravità e nervosismo, totale dipendenza dalla cocaina e grande autostima.

"Sei fragile e per questo sei charmant, ma quando morirai nessuno si ricorderà di te" dice cattivo al suo braccio destro Pierre Romans, interpretato da Micha Lescot, mentre continua a toccare i suoi studenti maschi e a chiedere baci. Più o meno un genio e un mostro, alla Visconti. I ragazzi si amano, recitano Platonov di Chekov, si fanno e si prendono o rischiano di prendersi l'Aids. Quando andra' in scena Platonov scoppia pure la centrale nucleare di Chernobyl.

Erano anni folli e questi non sono tanto meglio. Un buon film, piace molto ai critici francesi, con tanti giovani attori bravi come Nadia Tereskiewicz, Clara Bretheau, Lena Sorel oltre a Sofiance Bennacer, già bello e dannato. In sala dal 1° dicembre.

