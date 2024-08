IL CINEMA DEI GIUSTI – NON CAPISCO ANCORA SE IL MUSSOLINI DI LUCA MARINELLI MI PIACE O NON MI PIACE. TRA BRACARDI E CROZZA, GLI OCCHI A PALLA LI PRENDE. IL MASCELLONE NO. E MI DOMANDO, MALIGNAMENTE, SE NON ERA MEGLIO CHIUDERE VENEZIA CON “M – IL FIGLIO DEL SECOLO” ALLA PRESENZA DEI CAPOCCIONI DEL MINCULPOP DELLA MELONI, CON BUTTAFUOCO-SANGIULIANO-MOLLICONE PIUTTOSTO CHE CHIUDERLO CON L’ULTIMO FILM DI QUELLA LAGNA DI PUPI AVATI, IL “GRANDE” REGISTA DI DESTRA, ANCHE PERCHÉ È L’UNICO ASSIEME A LUCA BARBARESCHI E A GIULIO BASE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

“La democrazia è bellissima! Ti dà un sacco di libertà anche quella di distruggerla”. Ora. Lo so che avete visto tutti il trailer di “M - Il figlio del secolo”, e non vedete l’ora di spararvi la super-serie Sky – Fremantle, tratta dal libro di Antonio Scurati diretta da Joe Wright, almeno non è un regista banale (“L’ora più buia”), con Luca Marinelli che fa un Mussolini che ancora non capisco se mi piace o non mi piace.

Tra Bracardi e Crozza mi scrive Ciro Ippolito. Naaa… Può essere. Non somiglia tanto a Mussolini, devo dire, però gli occhi a palla li prende. Il mascellone no.

Ma già so bene che staremo tutti lì a vedere le otto puntate di “M” in anteprima a Venezia (otto ore! Mortacci de Pippo…). E mi domando, malignamente, se non era meglio chiudere Venezia con “M – Il figlio del secolo” alla presenza dei capoccioni del Minculpop della Meloni, con Buttafuoco-Sangiuliano-Mollicone piuttosto che chiuderlo con l’ultimo film, “L’orto americano” di quella lagna di Pupi Avati, il “grande” regista di destra, anche perché è l’unico assieme a Luca Barbareschi e a Giulio Base, che in questi ultimi anni veniva evitato da tutti festival come la peste.

E infatti i suoi ultimi film, l’imbarazzante “Lei mi parla ancora” sulla famiglia Sgarbi, il terribile “Dante”, “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” con Edwige Fenech umiliata nel ruolo meno glamour della sua vita, sono finiti in sala senza nessuna medaglietta da festival.

