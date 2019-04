IL CINEMA DEI GIUSTI – "STRABOOM! DOPO SOLO TRE GIORNI 'AVENGERS: ENDGAME' È PRIMO ASSOLUTO NEGLI INCASSI DEL CINEMA ITALIANO DEL 2019 CON 12 MILIONI DI EURO. BATTE QUALSIASI CARTONE ANIMATO E QUALSIASI ALTRO SUPEREROE. STRANO CHE NON SI SIA ANCORA VISTO IL SELFIE DI SALVINI CON LA FELPA DI 'IRON MAN' ASSIEME ALLA VERDINI JR, TANTO CHE HANNO DA FARE DI PIÙ INTERESSANTE?" - DIETRO 'AVENGERS' L'EROICA CORTELLESI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

avengers endgame 9

Straboom! Alla faccia della fine dei giochi. Dopo solo tre giorni Avengers: Endgame è primo assoluto negli incassi del cinema italiano del 2019 con 12 milioni di euro, spicciolo più spicciolo meno. Batte qualsiasi cartone animato e qualsiasi altro supereroe, cioè Ralph Spaccatutto che stava a 10,8 milioni, Aquaman, 10,7, Dumbo, 10,6. Strano che non si sia ancora visto il selfie di Salvini con la felpa di Iron Man assieme alla Verdini jr, tanto che hanno da fare di più interessante?

Dietro Avengers: Endgame, che ha macinato incassi da 5, da 3 e da 2,6 milioni al giorno, troviamo l’eroica Paola Cortellesi con Ma cosa ci dice il cervello, buona seconda con incassi tra i 200 e i 400 mila euro al giorno, per un totale di 2,8 milioni, ma è niente di fronte alla furia Thanos e della brigata della Marvel. In America, dove il film è uscito solo ieri dopo un’anteprima da urlo da 60 milioni di dollari, Il risveglio della forza ne fece solo 57, è previsto un fine settimana da 300 milioni, con sale aperte 24 ore al giorno per 58 mila spettacoli.

avengers endgame 8

Di più sembra fisiologicamente impossibile fare. Il record da battere sono i 257 milioni di Infinity War. Mentre in tutto il mondo, grazie agli incassi cinesi, si parla di qualcosa come 950 milioni di dollari. Diventerà, probabilmente, il film più visto di sempre. A dispetto della sua lunghezza, della sua evidente missione politica antitrumpiana e anticapitalistica e del massimo gradimento da parte della critica internazionale, nemmeno fosse un piccolo film coreano da festival di Cannes. La risposta italiana di questa settimana è l’arrivo in continente del piccolo film sardo L’uomo che comprò la luna di Paolo Zucca con Benito Urgu e le 200 copie (sembra) del film di barzellette toscane di Alessandro Paci, Non ci resta che ridere. Ecco.

