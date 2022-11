IL CINEMA DEI GIUSTI – UN’ORGETTA COI VICINI DI CASA? PERCHÉ NO… SOPRATTUTTO SE SONO GIOVANI E BELLI. MA LA PROPOSTA, IN QUESTO DIVERTENTE, BEN COSTRUITO, ANCHE DRAMMATICO “VICINI DI CASA” DIRETTO DA PAOLO COSTELLA, INNESCA INVECE UNA SERIE DI BOMBE EMOTIVE NELLA COPPIA PROTAGONISTA, GIULIO E LAURA, INTERPRETATI DA CLAUDIO BISIO E VITTORIA PUCCINI. PUR ANCORA SPOSATI, DA ANNI SONO IN CRISI E NON SI TOCCANO NEANCHE PIÙ. E L’ARRIVO DEI PIÙ GIOVANI E ESUBERANTI VICINI DI CASA SCAMBISTI, INTERPRETATI DA VINICIO MARCHIONI E VALENTINA LUDOVINI, PROVOCA UNA SERIE DI DEFLAGRAZIONI…

Marco Giusti per Dagospia

i vicini di casa

Una cenetta coi vicini di casa? Perché no, anche se sono sempre serate fastidiose… E se la cenetta si trasforma in un’orgetta? Perché no… soprattutto se i vicini di casa sono una coppia giovane e bella.

Ma la proposta, in questo divertente, ben costruito, anche drammatico “Vicini di casa” diretto da Paolo Costella, già sceneggiatore di “Perfetti sconosciuti”, innesca invece una serie di bombe emotive nella coppia protagonista, Giulio e Laura, interpretati da due volti popolari e rassicuranti come Claudio Bisio e Vittoria Puccini.

i vicini di casa.

Perché Giulio e Laura, pur ancora sposati, da anni sono in crisi e non si toccano neanche più. E l’arrivo dei più giovani e esuberanti vicini di casa scambisti, Salvatore e Federica, lui capo dei pompieri lei psicanalista, interpretati dai luminosi Vinicio Marchioni e Valentina Ludovini, provoca una serie di deflagrazioni che mettono in luce il disastro della loro situazione sentimentale.

Boom! Tratto da una commedia del celebrato autore spagnolo Cesc Gay, “Los vecinos de arriba”, portato al cinema con grande successo da lui stesso due anni fa come “Sentimental”, con lo straordinario Javier Camara e Griselda Siciliani come Julio e Ana, la coppia in crisi, e Alberto San Juan e Bélen Cuesta come Salvo e Laura, la coppia scambista, il film, riscritto con attenzione dall’esperto Costella e dal Giacomo Ciarrapico di “Boris” e rimodellato per il cast italiano, offre ai nostri attori una ghiotta occasione per giocare su vari livelli.

CLAUDIO BISIO VITTORIA PUCCINI - VICINI DI CASA

Un po’ come accadde anni fa a “Truman”, dello stesso Cesc Gay, italianizzato con la coppia Giallini&Mastandrea al posto della coppia Darin&Camara. Qui Bisio deve passare continuamente dall’ironico spiazzante all’incazzato, alternando effetti comici e tristezze improvvise che ne rivelano tutte le fragilità, mentre Vittoria Puccini si scopre oggetto del desiderio del bel vicino di casa e accetterebbe subito l’occasione per liberare la propria sessualità col pompiere. In fondo la coppia scambista funziona come detonatore della coppia in crisi e dei loro problemi profondi che non vogliono affrontare.

valentina lodovini e vinicio marchioni i vicini di casa

E non a caso la Lodovini è una psicologa, che cerca di aiutare come può Bisio e Puccini, avendo capito la sterilità della loro unione. Anche se Bisio ha un tipo di recitazione meno duttile di Camara, che conosciamo come straordinario protagonista almodovariano e punta di forza dei film di Cesc Gay, è bravo a far girare su di sé tutto il dramma e la Puccini sa come far uscire dall’apparente freddezza del personaggio tutta la sua femminilità. Mentre Lodovini e Marchioni sono perfetti come manovratori o pupari della situazione. In sala dal 1 dicembre.

