IL CINEMA DEI GIUSTI – DI UN SOFFIO IERI 27 DICEMBRE "JUMANJI THE NEXT LEVEL", IL SOLO CINEPANETTONE COATTO RIMASTO, MA AMERICANO, SUPERA I DUE CAMPIONI ITALIANI DELLA STAGIONE, "PINOCCHIO" DI MATTEO GARRONE E "IL PRIMO NATALE" DI FICARRA E PICONE - RISULTATI STREPITOSI PER IL CINEMA ITALIANO IN ATTESA DI "TOLO TOLO"

Marco Giusti per Dagospia

JUMANJI THE NEXT LEVEL

Di un soffio ieri 27 dicembre Jumanji The Next Level, il solo cinepanettone coatto rimasto, ma americano, supera i due campioni italiani della stagione, Pinocchio di Matteo Garrone e Il primo Natale di Ficarra e Picone. Va detto anche che è il film più fresco dei quattro, quello cioè uscito dopo.

Così Jumanji ieri era a 1 milione 148 con un totale di 4,8 mentre Pinocchio incassava 1 milione 126 per un totale di 8,5 e Il primo Natale 932 per un totale di 11, 3. Distanziati, ma ormai molto vicini tra di loro, Star Wars: The Rise of Skywalker a 671 mila euro per un totale di 9,7 e La dea fortuna di Ferzan Ozpetek con Edoardo Leo idraulico bono a 594 mila euro per un totale di 3,9. Poco cambia nella classifica stagionale, che vede ancora Il primo Natale sesto e Pinocchionono, anche se Il primo Natale è ormai vicinissimo all’incasso di C’era una volta a… Hollywood e dovrebbe superarla proprio questo fine settimana.

JUMANJI THE NEXT LEVEL

Per il cinema italiano, e non è ancora uscito Tolo Tolo di Checco Zalone, sono risultati strepitosi anche perché riportano il pubblico a vedere i nostri film e non soltanto i colossi americani che possono vantared ben altri budget. La strada, insomma, per ricostruire non tanto un grande cinema anche da esportazione, ma almeno per ricollegarlo al suo pubblico, è questa di produrre film ben costruiti, pensati, originali, non banali e non ripetitivi. In qualche modo i tre film natalizi di quest’anno, compreso cioè anche La dea fortuna, sono ottimi prototipi per la ricostruzione di un cinema italiano civile e popolare.