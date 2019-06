4 giu 2019 10:11

IL CINEMA DEI GIUSTI - NOIOSA LA VITA NELLA PROVINCIA AMERICANA, EH? INVECE DI USCIRE PAZZI E SPARARSI PER STRADA, IN QUESTA BUONA OPERA PRIMA, “AMERICAN ANIMALS”, SCRITTA E DIRETTA DA BART LAYTON, UN GRUPPO DI STUDENTI UNIVERSITARI IN QUEL DI LEXINGTON, KENTUCKY DECIDONO DI USCIRE DALLA NOIA PRESENTE E FUTURA CON UN COLPO IMPOSSIBILE - VIDEO