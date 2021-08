21 ago 2021 10:22

IL CINEMA DEI GIUSTI - LA NOTIZIA DEL MOMENTO È CHE IN SALA LA SECONDA COMMEDIA GIOVANILE ITALIANA CON I DUE YOUTUBER DI PARTINICO LUÌ, CIOÈ LUIGI CALAGN, E SOFIA SCALIA, “ME CONTRO TE - IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA” DIRETTO DA GIANLUCA LEUZZI, IN TRE GIORNI DI PROGRAMMAZIONE NON SOLO È ANCORA PRIMO IN CLASSIFICA CON 339 MILA, MA È ARRIVATO A UN TOTALE DI 1 MILIONE E 600 MILA EURO, SUPERANDO COSÌ “THE SUICIDE SQUAD” - SU PRIME LA SIMPATICA NUOVA SERIE MOLTO AMATA DAI CRITICI AMERICANI “DR DEATH”