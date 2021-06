IL CINEMA DEI GIUSTI - LA NUOVA SERIE DI SKY, “OMICIDIO A EASTTOWN”, È ESATTAMENTE QUELLO DI CUI AVEVAMO BISOGNO PER LE NOSTRE SERATE DA QUASI TUTTI VACCINATI COL FIGLIUOLO EXPRESS - UNA SOLIDA SERIE CRIME IN SETTE PUNTATE INTERPRETATE DA UNA INTENSA, SOFFERENTE, UN PO’ APPESANTITA MA SEMPRE LUMINOSA KATE WINSLET, AMBIENTATE NEL SOLITO PAESINO DELL’AMERICA PROFONDA, DOVE TUTTI CONOSCONO TUTTI E NESSUNO È PROPRIO INNOCENTE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

OMICIDIO A EASTTOWN

Su, stavolta non potete lamentarvi. La nuova serie di Sky, “Omicidio a Easttown”, che traduce il più criptico titolo originale “Mare ay Easttown”, perché la detective protagonista interpretata da Kate Winslet si chiama appunto Mare, è esattamente quello di cui avevamo bisogno per le nostre serate da quasi tutti vaccinati col Figliuolo express.

OMICIDIO A EASTTOWN

Una solida serie crime in sette puntate, dirette da un solo regista, Craig Zobel (“Westword”, “The Leftovers”), scritte da Brad Ingeslby, interpretate da una intensa, sofferente, un po’ appesantita ma sempre luminosa Kate Winslet, ambientate nel solito paesino dell’America profonda, Easttown in Pennsylvania, dove tutti conoscono tutti e nessuno è proprio innocente.

OMICIDIO A EASTTOWN

La prima puntata, infatti, serve esclusivamente per farci fare il giro dei personaggi e metterci una pulce in testa su ognuno di loro. Tutto gira attorno a Mare, la Winslet, e alla sua famiglia, un figlio morto suicida non si sa bene perché, un marito professore che se ne è andato con un’altra e vive vicino a loro, una figlia adolescente amica di una serie di sconvoltone, una mamma svaporata, Jean Smart, l’amica del cuore Lori, Julianne Nicholson.

Nel casino generale, mentre l’ex-marito festeggia il suo fidanzamento, Mate trova il tempo per scoparsi, proprio una botta e via, l’unico straniero in città, lo scrittore di città Guy Pearce, che ora insegna scrittura creativa nel liceo del posto. Lei se lo cavalca letteralmente sul divano di casa di lui. Poi piglia e se ne va.

OMICIDIO A EASTTOWN

Proprio quando ti chiedi giustamente, a scopata finita: “Ma la serie non si intitola Omicidio a Easttown?”, arriva puntuale l’omicidio più o meno inaspettato. E la serie parte coi colpi di scena e le amare verità rivelate che sconvolgono i già precari equilibri del paese. Niente di nuovo, insomma, ma estremamente ben fatto e molto ben recitato.

omicidio a easttown omicidio a easttown OMICIDIO A EASTTOWN