IL CINEMA DEI GIUSTI - SE AMATE I FILM ANIMATI A PASSO UNO DELLA AARDMAN E DEL GENIALE NICK PARK NON POTETE PERDERVI QUESTO NUOVO CAPOLAVORO, “SHAUN VITA DA PECORA - FARMAGEDDON” - ZEPPO DI RIFERIMENTI A “E.T.” E A “INCONTRI RAVVICINATI” E A DECINE DI ALTRI CLASSICI DI FANTASCIENZA, È UN GRAN DIVERTIMENTO PER TUTTI - VIDEO

Shaun vita da pecora – Farmageddon

Marco Giusti per Dagospia

Fermi tutti! Torna Shaun la pecora in un’avventura fantascientifica. Addirittura con un piccolo alieno adoratore della pizza lontano da casa. Se amate i film animati a passo uno della Aardman e del geniale Nick Park, da Chicken Run alla saga di Wallace and Gromit, e non parlo ovviamente ai più piccoli, non potete perdervi questo nuovo capolavoro con Shaun protagonista, Shaun vita da pecora – Farmageddon, diretto da Will Becher e Richard Phelan, scritto da Mark Burton e Jonathan Brown con la supervisione di Nick Park, prodotto dalla Aardman con StudioCanal UK.

Stavolta non è un film costruito da una serie di short comici, ricordiamoci che Shaun fece la sua prima apparizione nel 1995 in un corto di Wallace e Gromit, ma c’è una vera e propria storia, anche se la piccola guerra che si svolge nella fattoria inglesissima di Mossy Bottom Farm tra la pecora Shaun e il povero cane pastore Bitzer mentre lo stupido umano dorme è sempre ai massimo livelli. Shaun è una pecora ribelle e cazzona che si vuole solo divertire, mentre Bitzer cerca di mantenere un po’ d’ordine nella fattoria. In questa situazione già assurda piomba un piccolo alieno bambino che si lega subito a Shaun e al suo gruppo di pecore, ma si trascina dietro una banda di poliziotti e di agenti segreti che cercano di catturarlo.

Shaun e Bitzer cercheranno di riportarlo a casa, sfugge ndo ai cacciatori di Ufo inglesi. Una delle sequenze migliori riguarda la messa in scena teatrale del fattore dell’invasione aliena per un pubblico di fattori. Zeppo di riferimenti a E.T. a Incontri ravvicinati e a decine di altri classici di fantascienza, Shaun è un grande divertimento per tutti. In sala da giovedì 26. In Inghilterra, dove c’è un vero e proprio culto dei film della Aardman, uscirà solo tra un mese. Siete avvisati.

