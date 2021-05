IL CINEMA DEI GIUSTI - SVEGLIATE VIPERETTA E GLI ESERCENTI ITALIANI. CON “CRUDELIA”, SÌ LA CRUDELIA DEMON DISNEYANA IN SALSA SUPERFASHION, MA TOTALMENTE IMMERSA NEI SEVENTIES LONDINESI, DIRETTA DALL’AUSTRALIANO CRAIG GILLESPIE, INTERPRETATA DA EMMA STONE, CON UNA SERIE DI COSTUMI MERAVIGLIOSI DISEGNATI DA JENNY BEAVEN, PREMIO OSCAR PER IL CAPOLAVORO “MAD MAX: FURY ROAD” E “CAMERA CON VISTA”, LA RIAPERTURA DELLE SALE DIVENTA DAVVERO REALE. NON CI SARÀ RAGAZZINA CHE NON LO VORRÀ VEDERE…. - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Svegliate Viperetta e gli esercenti italiani. Con “Crudelia”, sì la Crudelia Demon disneyana in salsa superfashion, ma totalmente immersa nei seventies londinesi, diretta dall’australiano Craig Gillespie esperto in guerre femminili (“I, Tonya”), interpretata da Emma Stone che se la vede con una strepitosa Emma Thompson, con una serie di costumi meravigliosi disegnati da Jenny Beaven, premio Oscar per il capolavoro “Mad Max: Fury Road” e “Camera con vista”, la riapertura delle sale diventa davvero reale. Non ci sarà ragazzina che non lo vorrà vedere.

Uscito ieri a sorpresa in Italia (era previsto il 21 agosto!), Corea del Sud, Indonesia, e tra domani e dopodomani in tutto il mondo o quasi (in India rimane il 28 agosto!), fa subito colpo. Da noi, con un’uscita così improvvisa in mezzo alla settimana, è subito primo con 61 mila euro d’incasso e 9000 spettatori, distanziando del doppio il poro “Cattivo poeta” ieri a 4608 spettatori.

Ai vecchi spettatori vaccinati e agli acari del cinema Adriano che dormivano sogni tranquilli da un anno sarà preso un colpo. Le critiche sono mediamente buone, a parte A. O. Scott del “New York Times” che lo stronca, ma è chiaro che è un film più da vedere, per il lavoro sugli abiti e i trucchi delle attrici, che da sentire, malgrado possa vantare ben cinque sceneggiatori, ma non è mai un bene, e una colonna sonora da paura che mette assieme Queen, Blondie, The Clash, Nina Simone, Supertramp. E, soprattutto, ci ricorda che il cinema, quello ricco, esiste.

