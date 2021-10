IL CINEMA DEI GIUSTI - NEL WEEKEND È SALDAMENTE PRIMO “VENOM” CON 1,2 MILIONI DI EURO, “HALLOWEEN KILLS” È SECONDO CON 514 MILA EURO, “NO TIME TO DIE” TERZO CON 477 MILA EURO. “LA SCUOLA CATTOLICA” CON 188 MILA EURO (1,4 MILIONI TOTALE) SFIDA APERTAMENTE “TRE PIANI” DI NANNI MORETTI (1,8 MILIONI). LA DIFFERENZA, PER IL CINEMA ITALIANO, LA FARÀ QUESTA SETTIMANA “FREAKS OUT”… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

DUNE 5

Le novità. “Dune” di Denis Villeneuve chiude il suo primo weekend americano con 40 milioni di dollari. Oltre le aspettative, che erano tra i 30 e i 35 milioni di dollari. Calcoliamo poi che è uscito “ibrido”, cioè sala più in streaming su HBO.

halloween kills

Arriva così a un totale globale, ancora senza la Cina, di 220 milioni di dollari. Non bastano, sembra, per avere la sicurezza che si girerà la seconda parte. Pensa un po’. Secondo in America è “Halloween Kills” con 14 milioni nel suo secondo weekend, per un totale nazionale di 73 milioni, mentre “No time To Die”, terzo a 11, 9, è arrivato a un totale globale di 525 milioni di dollari, e “venom” è quarto con 9 milioni nel weekend per un totale americano di 181 e globale d ben 352 milioni di dollari. Sempre in America, “The French Dispatch” di Wes Anderson, uscito in 52 sale ha il miglior incasso a copia della settimana, 25 mila dollari.

venom

Da noi nel weekend è saldamente primo “Venom” con 1,280 milioni di euro e un totale di 5, 118, “Halloween Kills” è secondo con 514 mila euro, “No Time To Die” terzo con 477 mila euro per un totale di 7 milioni.

Tra i film italiani, “Marilyn ha gli occhi neri” con Accorsi-Leone è sesto con 255 mila euro per un totale di 592 mila euro, “Ariafresca” settimo con 243 mila euro per un totale di 440 mila, “la scuola cattolica” ottavo con 188 mila euro con 1,4 milioni totale.

tre piani

E sfida apertamente “Tre piani” di Nanni Moretti che ha un totale di 1,8 milioni. La differenza, per il cinema italiano, la farà questa settimana “Freaks Out” di Gabriele Mainetti e vedremo a quanto arriverà. In bocca al lupo.

marilyn ha gli occhi neri stefano accorsi e miriam leone foto di riccardo ghilardi

Ieri sera, alla ricerca di una nuova serie in streaming, mi sono imbattuto in terribile crime svedesi davvero impossibili o già visti e completamente dimenticati.

DUNE 1 freaks out di gabriele mainetti 11 nanni moretti tre piani freaks out freaks out freaks out di gabriele mainetti 9 tre piani 1 the french dispatch lashana lynch lea seydoux no time to die the french dispatch 2 NO TIME TO DIE no time to die DUNE 9 no time to die DUNE 19 jamie lee curtis in halloween kills venom la furia di carnage halloween kills DUNE 11