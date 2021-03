IL CINEMA TAMARRO È TORNATO (MA NON IN ITALIA) - “GODZILLA VS KONG” È IN CORSA PER SUPERARE I 100 MILIONI DI DOLLARI DI INCASSO! LA PELLICOLA SULL’EPICO SCONTRO TRA LE DUE CREATURE HA DEBUTTATO IN 37 MERCATI, SEMBRA IN GRADO DI BATTERE “TENET” E DI FAR RIPARTIRE L’INDUSTRIA DISTRUTTA DALLA PANDEMIA - NEGLI USA È DISTRIBUITO IN CONTEMPORANEA NELLE SALE E IN STREAMING – VIDEO

Beatrice Pagan per www.movieplayer.it

Godzilla vs Kong sta ottenendo degli ottimi risultati ai box office e gli incassi potrebbero arrivare alla fine del weekend a sfiorare, o addirittura superare, quota 100 milioni di dollari.

L'epico scontro tra le creature ha debuttato in 37 mercati e sembra pronto a battere Tenet che, attualmente, è il lungometraggio hollywoodiano che ha ottenuto i risultati migliori durante questo periodo così complicato per le sale.

In Cina Godzilla vs. Kong, dopo un ottimo debutto venerdì, ha incassato ulteriori 28 milioni di dollari, cifra che rappresenta un incremento del 33% rispetto al debutto a quota 21.1 milioni di dollari. Il film diretto da Adam Wingard potrebbe quindi superare Godzilla II - King of the Monsters che al primo weekend di programmazione nelle sale cinesi era arrivato a 66 milioni di dollari: le prevendite dei biglietti fino al prossimo giovedì e i calcoli statistici sembrano confermare un risultato migliore rispetto al capitolo precedente.

La stampa cinese, inoltre, ha lodato il progetto dichiarando che offre ciò che gli spettatori sperano di vedere: "spettacolari effetti speciali ed eccitanti scene di battaglia tra due mostri giganti".

A livello internazionale il lungometraggio è potenzialmente in corsa per superare quota 100 milioni di dollari. In Corea, ad esempio, si è registrato un aumento della cifra incassata ai box office dal venerdì al sabato pari al 204%, arrivando a guadagnare 1.8 milioni di dollari in tre giorni.

Godzilla vs. Kong è tra le uscite Warner Bros. del 2021 che verranno distribuite in contemporanea nei cinema e in streaming su HBO Max. Nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir.

Questa la sinossi ufficiale di Godzilla vs. Kong: in un'epoca in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro mette Godzilla e Kong in rotta di collisione. Le due forze della natura più potenti del pianeta si scontrano in una spettacolare battaglia durata secoli. Mentre Monarch si imbarca in una pericolosa missione in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra per sempre.

