IL CIRCO MAX – GLI ANNI ‘90 RIVIVRANNO IL 2 SETTEMBRE AL CIRCO MASSIMO CON IL CONCERTO DI MAX PEZZALI - CHISSA' SE CI SARA' ANCHE MAURO REPETTO, PARTNER NEGLI 883 DELLE ORIGINI: "SIAMO IN CONTATTO. SPERIAMO CHE QUELLA SERA SIA LIBERO. QUESTA FESTA È LA RIVINCITA DI UNO ‘SFIGATO’. OGGI SONO TUTTI FENOMENI. IO E REPETTO, INVECE, ERAVAMO DUE TAMARRI DI PROVINCIA SENZA IL PHISIQUE DU ROLE DELLE POPSTAR” – “CI SARANNO ANCHE GLI ARTICOLO 31, PAOLA & CHIARA, DJ ALBERTINO. SARÀ UNA MARATONA COME QUELLE DI JOVANOTTI, MA NOI SIAMO PIÙ COATTI” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

max pezzali

«Sono di Pavia, vengo dalla provincia, ma amo incondizionatamente Roma. Qui ho vissuto quasi dieci anni, sulla Cassia. E qui è nato mio figlio Hilo (14 anni, avuto dalla prima moglie Martina Marinucci, ndr). E poi nel 2019 a Roma dedicai anche una canzone, In questa città. Questa è pure casa mia», dice Max Pezzali.

Presto spiegato il «valore affettivo» che il concerto del 2 settembre prossimo al Circo Massimo per il quale sono attese almeno 55 mila persone - oltre 30 mila biglietti già venduti hanno portato a quasi mezzo milione il numero di presenze del tour partito lo scorso anno da San Siro e proseguito tra novembre e maggio nei palasport - ha per il 55enne cantautore, icona per più di una generazione.

Pezzali arriva in Campidoglio in sella alla sua Harley-Davidson. Giusto il tempo di qualche selfie, poi corre a Palazzo Senatorio, dove lo aspettano il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato («Appuntamenti del genere confermano che Roma è tornata ad essere la capitale della grande musica dal vivo in Italia», dice).

max pezzali mauro repetto

«Dopo trent'anni di carriera non pensavo che un successo del genere fosse possibile. Di solito i miei colleghi spingono per fare le cose in grande stile. Io, invece, sono l'opposto: tengo un profilo bassissimo», sorride Pezzali.

Chi ci sarà il 2 settembre?

«Gli Articolo 31, Paola & Chiara, i dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso: faremo rivivere gli Anni '90. Sarà una maratona come quelle di Jovanotti, ma noi siamo più coatti (ride). Porto anche colleghi di nuova generazione come Lazza, Sangiovanni e Colapesce e Dimartino. Colapesce dieci anni fa pubblicò una versione de Gli anni che mi sdoganò tra gli indie».

E Mauro Repetto, con il quale l'anno scorso riformò gli 883?

max pezzali

«Vediamo. Siamo in contatto. Ha i suoi progetti: speriamo che quella sera sia libero».

Ma perché di tanti luoghi proprio il Circo Massimo?

«Era uno dei due sogni nel cassetto, insieme a San Siro. Dopo che fai il Circo Massimo puoi smettere il giorno dopo. Mi godrò la festa raccontando la mia storia».

Come la si può riassumere?

«È la rivincita di uno "sfigato". Oggi sono tutti fenomeni. Io e Repetto, invece, eravamo due tamarri di provincia senza il phisique du role delle popstar».

(...)

max pezzali jovanotti e max pezzali jova beach party 2022 fiorello cecchetto pezzali pezzali repetto pezzali repetto max pezzali max pezzali max pezzali mauro repetto max pezzali max pezzali zerocalcare max pezzali max pezzali max pezzali max pezzali mauro repetto max pezzali cover debora pelamatti e max pezzali 7 MAX PEZZALI tommasi pezzali fazio debora pelamatti e max pezzali 9 PEZZALI MORATTI CECCHETTO ANDY LUOTTO MAX PEZZALI FAUSTO BRIZZI jpeg cecchetto pezzali matteo salvini e francesca verdini al concerto di max pezzali a milano 5