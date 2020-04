IL CIRQUE DU SOLEIL RISCHIA IL CRAC DA CORONAVIRUS. COSTRETTA A CANCELLARE 44 SPETTACOLI, LA SOCIETÀ CIRCENSE, ORMAI PRIVA DI LIQUIDITÀ, DOVRÀ FARE FRONTE A PAGAMENTI PER 165 MILIONI DI DOLLARI. LA SETTIMANA SCORSA HA LICENZIATO 4.600 PERSONE - L’AVVENTUROSA VITA DEL SUO FONDATORE GUY LALIBERTÉ, DA ARTISTA DI STRADA A MILIARDARIO, CHE NEL 2009 HA SPESO 35 MILIONI DI DOLLARI PER UN VIAGGIO NELLO SPAZIO. L’ANNO SCORSO E’ STATO ARRESTATO

Da https://it.businessinsider.com/

cirque du soleil

Il Cirque du Soleil rischia di essere la prima vittima eccellente del Coronavirus nel mondo dello show-business. Costretta a cancellare ben 44 spettacoli in giro per il mondo (fra cui gli appuntamenti di Milano e Roma di aprile e maggio), la società canadese sta lottando per non restare schiacciata dalla montagna di debito che grava sui suoi bilanci. La settimana scorsa il management ha licenziato 4.600 persone, pari al 95% del totale dei dipendenti. Il 18 marzo Moody’s ha tagliato il giudizio sui suoi bond a Ca, un rating che indica un’alta probabilità di default.

Il debito ammonta a circa 900 milioni di dollari, di cui la maggior parte è frutto dell’operazione di leveraged buy-out con cui nel 2015 il fondo Usa di private equity Tpg acquistò il 90% del Cirque dal fondatore Guy Laliberté. Su un prezzo pattuito di 1,5 miliardi di dollari, Tpg tirò fuori direttamente 600 milioni, il resto fu finanziato con nuovo debito del Cirque du Soleil. Secondo informazioni raccolte da Reuters, nei prossimi mesi la società circense, ormai priva di liquidità, dovrà fare fronte a pagamenti per 165 milioni di dollari fra rate del debito e biglietti da rimborsare.

cirque du soleil

Mentre il management cerca di negoziare con le banche, al capezzale del Cirque du Soleil sono accorse le istituzioni pubbliche canadesi, il governo federale e il governo della regione di Montreal, per studiare una possibile forma di sostegno fino a quando finirà la pandemia e gli artisti potranno di nuovo tornare sulle scene.

Ma come è nato il Cirque? La sua storia è strettamente intrecciata a quella del suo fondatore.

Guy Laliberté non è un tipico artista circense.

Con una mentalità sia per gli affari che per le performance artistiche, Laliberté ha trasformato la sua compagnia circense con sede a Montreal in un impero di intrattenimento da svariati miliardi di dollari, partendo da una sovvenzione per artisti da solo 1 milione di dollari, secondo Forbes. Da quando ha venduto la quota di maggioranza del Cirque du Soleil nel 2015, Laliberté ha speso parte della sua fortuna da 1,2 miliardi di dollari in un viaggio nello spazio da 35 milioni di dollari, in una rete tentacolare di immobili (inclusa un’isola privata nella Polinesia francese), e mantenendo la sua nuova impresa di intrattenimento che organizza spettacoli ad alta tecnologia all’interno di gigantesche piramidi.

Un rappresentante di Laliberté non ha immediatamente risposto alla richiesta di Business Insider di commentare il background di Laliberté, il patrimonio netto, il coinvolgimento nel Cirque du Soleil e Lune Rouge o l’arresto del 2019.

cirque du soleil roma

Ecco tutto ciò che sappiamo sull’ascesa di Laliberté e su come spende il suo tempo e denaro.

Laliberté è diventato un artista di strada dopo aver lasciato il college nel 1978, secondo quanto ha scritto il New York Times nel 2011. È stato in grado di diversificare le sue esibizioni dopo aver aggiunto abilità circensi al suo repertorio mentre attraversava l’Europa facendo l’autostop, secondo Forbes.

“Sono cresciuto in questo tipo di mondo molto equilibrato tra affari e creatività”, ha detto Laliberté a Forbes nel 2019. “Mia mamma era molto, molto creativa, eccentrica. E mio padre era uno da pubbliche relazioni, un faccendiere”.

Laliberté alla fine si unì a un gruppo circense che organizzava spettacoli di strada su larga scala.

Laliberté ha anche aiutato la compagnia, poi chiamata Les Échassiers, a organizzare spettacoli e raccogliere fondi, ha detto a Forbes. Les Échassiers ha avuto la sua grande occasione quando ha ricevuto una sovvenzione di 1 milione di dollari dal governo del Quebec per produrre uno spettacolo itinerante come parte delle celebrazioni per il 450° anniversario della scoperta del Canada nel 1984, secondo Forbes.

“Abbiamo avuto tutti i problemi che possono esserci nell’iniziare un circo”, ha detto Laliberté a Forbes nel 2004. “La tenda è caduta il primo giorno. Abbiamo avuto problemi a far entrare le persone agli spettacoli. Solo con il coraggio e l’arroganza della gioventù siamo sopravvissuti “.

cirque du soleil roma tor di quinto

Lo spettacolo fu in seguito ribattezzato Cirque du Soleil, che significa “Circo del sole”. “Quando ho bisogno di prendermi del tempo per rigenerarmi, vado da qualche parte in riva all’oceano per sedermi e guardare i tramonti”, ha detto Laliberté a Fortune nel 2011. “È qui che è nata l’idea di” Soleil “, su una spiaggia alle Hawaii, e perché il sole è il simbolo della giovinezza e dell’energia “.

Il Cirque du Soleil fu un successo quasi istantaneo, che Laliberté attribuisce alla sua capacità di pensare sia all’arte che alle finanze allo stesso tempo.

La compagnia ha guadagnato $ 40.000 dal suo tour canadese e ha usato i soldi per portare spettacoli in California, secondo Forbes. Nel 1993, Cirque stava guadagnando $ 30 milioni all’anno.

cirque du soleil Guy Laliberté

“Credo davvero che il regalo che la mia vita mi ha fatto sia questo cervello da cinquanta e cinquanta per affari e creatività“, ha detto Laliberté a Forbes.

Il Cirque du Soleil è ora un enorme franchise, che vende ogni anno lo stesso numero di biglietti di tutti gli spettacoli di Broadway di New York messi insieme.

Cirque è “una delle opere d’arte più redditizie e famose del secolo scorso“, ha scritto Madeline Berg di Forbes nel 2019.

La compagnia ha diverse versioni dei suoi spettacoli itineranti, tra cui spettacoli subacquei e su ghiaccio e altri basati su Michael Jackson, Lionel Messi, i Beatles. Ci sono anche otto spettacoli permanenti del Cirque du Soleil a Las Vegas, secondo il sito web dell’azienda.

Il successo di Laliberté è stato reso memorabile con l’attribuzione di una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2010.

La stella è stata messa fuori dal Kodak Theater di Hollywood nel 2010, proprio mentre il Cirque du Soleil ha lanciato lì una serie pluriennale di uno spettacolo ispirato al cinema, secondo il sito wed del Walk of Fame.

cirque du soleil Guy Laliberté

Nonostante la giocosità dei suoi spettacoli, Laliberté ha una “reputazione di ferocia”, secondo il New York Times.

Mentre intervistava il miliardario nel 2011, Jason Zinoman del New York Times ha notato che Laliberté ha “un’espressione impassibile” durante i suoi incontri, e “un energico movimento del braccio” e una “voce quasi senza emozioni” quando parla.

Philippe Decouflé, che ha diretto uno spettacolo del Cirque per Laliberté, ha descritto il CEO a Zinoman come un “bel bulldozer”.

La sua dedizione ha dato i suoi frutti – Laliberté ha venduto una quota del 90% del Cirque du Soleil per $ 1,5 miliardi nel 2015.

Laliberté ha mantenuto una partecipazione del 10% nel Cirque, ma ha venduto anche quella da poco, secondo quanto riportato da Las Vegas Review-Journal. Laliberté ha detto in una dichiarazione che rimarrà coinvolto nell’azienda come consulente creativo.

Tuttavia, Laliberté ha affermato che la vendita alla società di private equity TPG Capital di San Francisco non è stata motivata dal denaro. “Mi mancava davvero esibirmi come artista”, ha detto Laliberté a Forbes nel 2019. “Quando ho iniziato il Cirque, ho praticamente smesso di esibirmi. È davvero qualcosa che volevo rivivere.”

cirque du soleil Guy Laliberté

Una parte sostanziale di quell’assegno – $ 100 milioni – è andata alla nuova impresa di Laliberté, ha riferito Forbes. Lanciata a giugno 2018, Lune Rouge Entertainment organizza spettacoli ad alta tecnologia utilizzando solo laser, luci e proiettori all’interno di piramidi giganti, secondo Forbes. Il primo spettacolo di Lune Rouge, “Through the Echoes”, racconta la storia della Terra.

Laliberté ha anche speso un po’ del suo stipendio al Cirque per l’arte, istituendo il proprio ufficio di famiglia, investendo in alcune startup e ampliando la sua estesa rete di case, secondo Forbes.

Laliberté colleziona arte africana contemporanea e tradizionale.

La sua collezione comprende pezzi di Ugo Rondinone, Camille Henrot, Sarah Lucas, Giuseppe Penone, Takashi Murakami e Jenny Holzer, secondo Artnet News. Gareth Harris del Financial Times ha definito il gusto di Laliberté nell’arte “basato su investimenti su artisti consolidati ed esigente. ma eccentrico” in un profilo del 2015.

Laliberté possiede sette case, di cui una su un’isola privata nel mezzo dell’Oceano Pacifico.

L’isola privata di Laliberté, di nome Nukutepipi, si trova nella Polinesia francese vicino a Tahiti. Il miliardario ha speso $ 100 milioni per costruire varie strutture sull’isola, tra cui un osservatorio, secondo quanto riferito da Artnet News. L’intera isola si affitta per 143.581 $ a notte, secondo Forbes.

cirque du soleil Guy Laliberté

Laliberté ha anche una casa alle Hawaii e una tenuta di 64 acri a Ibiza, secondo Forbes.

Il miliardario usa un jet privato, il suo yacht a vela di 178 piedi di nome Tiara, o la sua Range Rover per viaggiare tra le sue case, secondo Forbes.

Laliberté è stato arrestato per coltivazione di cannabis sulla sua isola a novembre 2019.

Laliberté è un utilizzatore di cannabis terapeutica, ha detto un portavoce della sua azienda a Reuters a novembre. In una dichiarazione a Reuters, il portavoce ha anche affermato che Laliberté “nega categoricamente e si dissocia completamente da tutte le voci che lo implicano nella vendita o nel traffico di sostanze illegali”.

Laliberté è stato successivamente rilasciato senza essere accusato e ha detto che avrebbe continuato a collaborare con le autorità.

“L’importanza sproporzionata data a questo argomento, che è generalmente banalizzato per qualcuno in possesso di diverse piante di cannabis per uso strettamente personale, mi sorprende molto”, ha detto Laliberté in una dichiarazione dopo il suo rilascio, secondo la Montreal Gazette.

cirque du soleil 2

“D’altro canto, tuttavia, vorrei sottolineare che i gendarmi di Faa’a sono stati molto cortesi e mi hanno trattato in modo professionale e rispettoso, il che è un punto luminoso in questa disavventura”, ha detto Laliberté, secondo The Gazette.

Laliberté è diventato il primo cittadino privato canadese a esplorare lo spazio nel 2009.

Il viaggio è stato progettato per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla scarsità d’acqua, secondo Forbes.

Secondo The New York Times, il viaggio è costato a Laliberté $ 35 milioni e il suo record perfetto di produzione di spettacoli di successo – “Banana Shpeel”, spettacolo fusion con sede a New York City che metteva insieme le acrobazie del Cirque e il teatro musicale in stile Broadway, è fallito ed è stato costretto ad accorciare la sua durata.

“Continuavo a sentire che c’erano troppe canzoni, troppo simile a uno spettacolo di Broadway”, ha detto il direttore della produzione David Shiner al Times nel 2011. “Guy voleva fare qualcosa di diverso. Ma era nello spazio”.

Laliberte aveva “le più grandi scuse nella storia del fallimenti di spettacoli “, ha scritto Zinoman del Times sul flop dello show.

È anche un DJ ed è stata programmata la sua esibizione al Coachella entro la fine dell’anno.

cirque du soleil 1

Laliberté si è dilettato come DJ professionista nel 2016, tenendo un concerto che gli è stato pagato $ 4.000 a New York, secondo Forbes. Tuttavia, l’assegno con cui era stato pagato è stato respinto.

“Mi ha davvero riportato ai miei tempi da artista di strada”, ha detto Laliberté a Forbes riguardo all’incidente. “Non era proprio accettabile che quelle persone se la cavassero senza pagarmi.”

Da allora Laliberté ha preso parte a eventi più famosi, tra cui Coachella, secondo CTV News . L’esibizione del miliardario è programmata al festival il 12 e 17 aprile.

Laliberté è anche un attivo filantropo.

Laliberté è il fondatore della One Drop Foundation senza scopo di lucro, secondo Artnet News. I progetti di One Drop hanno migliorato le condizioni di vita di 1,6 milioni di persone in tutto il mondo migliorando il loro accesso all’acqua pulita, secondo il suo sito web.

A Laliberté piace anche il poker e in passato ha organizzato tornei di beneficenza, secondo Canadian Business.

Nonostante il suo stile di vita appariscente, Laliberté è estremamente riservato.

CIRQUE DU SOLEIL

Il CEO ha una piccola cerchia di amici intimi e non consente nemmeno ai colleghi di vecchia data di conoscerlo fino in fondo, secondo il New York Times.

CIRQUE DU SOLEIL Cirque du Soleil