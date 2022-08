TRA LE CITTÀ ITALIANE DOVE SI LEGGE DI PIÙ, SECONDO AMAZON, MILANO SI CONFERMA AL PRIMO POSTO PER IL DECIMO ANNO CONSECUTIVO - AL SECONDO POSTO C’E’ ROMA, AL TERZO TORINO E AL QUARTO BOLOGNA - GENOVA CHIUDE LA TOP FIVE. TRA LE PRIME DIECI, DAL SESTO AL DECIMO POSTO, CI SONO FIRENZE, NAPOLI, PADOVA, VERONA E TRIESTE...

LIBRI, LA CLASSIFICA DI AMAZON: MILANO È LA CITTÀ ITALIANA DOVE SI LEGGE DI PIÙ

Da https://tg24.sky.it

leggere a letto

Secondo la classifica di Amazon è Milano la città italiana dove si legge di più. L'azienda di e-commerce anche quest'anno ha stilato una lista dei comuni con il maggior numero di lettori. A riportare la notizia è Milano Today. Al primo posto, per il decimo anno consecutivo, si conferma il capoluogo lombardo, seguito come l'anno precedente da Roma. Sul gradino più basso del podio si posiziona Torino e subito dopo Bologna. Genova chiude la top five. Tra le prime dieci, dal sesto al decimo posto, ci sono Firenze, Napoli, Padova, Verona e Trieste. Cagliari e Bari compiono un balzo in avanti e raggiungono rispettivamente il dodicesimo e il quindicesimo posto.