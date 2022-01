alessia marcuzzi

Giuseppe Candela per Dagospia

PIERSILVIO BERLUSCONI "PERDONA" LA MARCUZZI: DIETROFRONT PER LA CONDUTTRICE CHE TORNA A MEDIASET

"Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti", il 30 giugno scorso Alessia Marcuzzi annunciava sui social l'addio a Mediaset dopo 25 anni.

“Ho assecondato un’urgenza di libertà", aveva aggiunto a Vanity Fair.

Addio che aveva suscitato stupore e dispiacere in Piersilvio Berlusconi che, stando alle nostre fonti, avrebbe deciso di "perdonare" la conduttrice romana accogliendola nuovamente a Mediaset.

PIERSILVIO BERLUSCONI

Un dietrofront per la Marcuzzi sei mesi dopo il clamoroso addio.

La trattativa portata avanti dal potente manager Beppe Caschetto dovrebbe concludersi nei prossimi giorni.

Un contratto ampio che prevederebbe la conduzione di più programmi, tra questi Le iene da mercoledì 9 febbraio e poi altri progetti, non proprio con titoli nuovi, sia su Italia 1 sia su Canale 5.

alessia marcuzzi

BARBARA ALBERTI, ANTONELLA ELIA E FEDERICO FASHION STYLE IN GIURIA A LA PUPA E IL SECCHIONE?

L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato, la data non ancora fissata.

La Pupa e il Secchione sarà però in onda su Italia 1 con la conduzione di Barbara D'Urso, proprio la conduttrice spingerebbe per una impostazione "stile GfVip" con in corso un braccio di ferro per la diretta.

In studio sarà presente una giuria che sarà formata, salvo colpi di scena, da tre vip. Dagospia ha accennato il nome di Antonella Elia a cui potrebbero aggiungersi la scrittrice ed opinionista Barbara Alberti oltre alla presenza di Federico Fashion Style, fresco di partecipazione a Ballando con le Stelle. Nomi in pole ma ancora senza firma, circolano anche quelli di Simona Izzo (anticipata proprio da Dagospia) e di Ricky Tognazzi.

barbara alberti foto di bacco

SANREMO 2022, TRA GLI OSPITI IL "DOC" LUCA ARGENTERO

Tra cantanti in gara e superospiti, tra comici e co-conduttrici dal 1 al 5 febbraio sul palco dell'Ariston arriveranno, anche per fini promozionali, diversi volti di cinema e tv.

Stando alle nostre fonti tra gli ospiti di Amadeus a Sanremo 2022 sarebbe previsto Luca Argentero, in onda in queste settimane con la serie dei record "Doc-Nelle tue mani".

MATILDE GIOLI LUCA ARGENTERO DOC

LOREDANA LECCISO E IL NO ALL'ISOLA DEI FAMOSI

Debutterà a metà marzo su Canale 5 la nuova edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Il settimanale Oggi aveva anticipato la volontà di inserire nel cast Loredana Lecciso, già concorrente dell'edizione 2010. Stando alle nostre fonti la bella Loredana ha deciso di declinare l'offerta ricevuta, non sbarcherà in Honduras ma resterà a Cellino San Marco con il compagno Albano.

loredana lecciso 4

NON TOCCATE I CAPELLI AD ANDREA IANNONE!

A Roma gira voce che il pilota Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, sia gelosissimo dei suoi capelli. Nessuno osi toccargli i capelli, l'unico autorizzato il suo blasonato e costosissimo parrucchiere. Sarà vero?

MYRTA MERLINO E L'INCONTRO A CENA CON STEFANO COLETTA

Qualche giorno fa il volto di La7 Myrta Merlino è stata avvistata a Roma in compagnia del direttore di Rai1 Stefano Coletta e di persone a lui vicine. Una cena dovuta ad amicizie comuni slegata dal lavoro o l'occasione per una chiacchierata per il futuro? La giornalista sogna per un caso un passaggio a Viale Mazzini?

luca argentero foto di bacco

CAMBI DI AGENZIA PER ARISA, TOMMASINI E MONTELEONE

La iena Antonino Monteleone sogna di guidare su Italia 1 il "Report di Mediaset", forse per questo motivo ha scelto di affidarsi alla Itc2000 di Beppe Caschetto.

luca tommassini foto di bacco

A curare il management del coreografo Luca Tommasini è la Notoria di Graziella Lopedota, società che assiste anche Ilary Blasi, amica di Tommasini che potrebbe essere coinvolto, almeno secondo il settimanale Oggi, con un ruolo da definire all'Isola dei Famosi.

antonino monteleone iene

Aria nuova anche per Rosalba Pippa in arte Arisa che è assistita ora dall'agenzia Di Nardo, in arrivo per lei anche una prova da attrice?

CHE FINE HA FATTO IL PROGRAMMA DI ALESSANDRO CATTELAN SU NETFLIX?

ALESSANDRO CATTELAN UNA SEMPLICE DOMANDA

A maggio scorso l'annuncio in grande stile: un nuovo docu-show di Alessandro Cattelan in arrivo su Netflix.

"Una semplice domanda", questo il titolo, disponibile in otto episodi disponibili "entro la fine del 2021". Il 2021 si è ormai concluso ma del programma non si è più saputo nulla: uno slittamento dovuto al flop di "Da Grande", a ritardi produttivi o in attesa di un riscontro positivo alla conduzione dell'Eurovision 2022?

arisa 11

INDOVINELLI

1) La showgirl nota agli addetti ai livori avrebbe dovuto far parte di un programma in onda sulle reti Mediaset. Gira voce che la sua partecipazione dovrebbe saltare dopo che la signorina in questione avrebbe rivelato di non essere vaccinata. Di chi stiamo parlando?

2) Gira voce che il giornalista di un importante quotidiano italiano si sarebbe rivolto a un medico amico per ottenere un certificato per essere esentato dal vaccino. Lo avrà ottenuto? E chi è?

arisa

3) A Milano si parla molto di un signore della moda che nell'ultimo periodo avrebbe assunto uno stile di vita molto ma molto sregolata, complici le sue abitudini nasali. Chi è?

