CLERICI UN PO’ DI PIÙ – ANTONELLONA SI VENDICA DOPO L’ESCLUSIONE DAI PALINSESTI E DICE DI NO AL CONTENTINO “MISS ITALIA” – PER LA RAI È UN CASINO PERCHÉ NESSUNO VUOLE CONDURRE IL CONCORSO DI BELLEZZA DECADUTO – LUCIO PRESTA HA COMUNICATO A VIALE MAZZINI LA DECISIONE E NELLE PROSSIME ORE CI SARÀ UN INCONTRO PER DISCUTERE DEL FUTURO DELL’EX CONDUTTRICE DELLA PROVA DEL CUOCO

Da www.tvblog.it

Da queste colonne ve ne abbiamo già parlato, ovvero della estrema difficoltà di trovare un conduttore, o una conduttrice per la serata del 6 settembre 2019 da Jesolo quando la Rai festeggerà gli 80 anni di Miss Italia, il concorso di bellezza più celebre del nostro paese, occasione quella anche per eleggere la più bella d'Italia del 2019.

Il nome su cui la Rai puntava era quello di Antonella Clerici, forte del fatto che la conduttrice lombarda ha un contratto in essere con la televisione pubblica. Ma proprio da queste colonne vi avevamo dato conto delle perplessità di Antonella rispetto a questa investitura, anche per il "modus operandi" della televisione di Stato che non gli ha ancora offerto una conduzione "lunga" per la prossima stagione televisiva.

Proprio nelle ultime ore, stando a quanto apprendiamo, sarebbe arrivato il no definitivo da parte di Antonella attraverso il suo agente Lucio Presta alla Rai che ora dovrà trovare il conduttore/conduttrice della serata finale di Miss Italia Celebration 80. Sempre su TvBlog avevamo scritto dei nomi che potrebbero essere in pista per questo ruolo: Milly Carlucci (che ha declinato proprio da queste colonne ma, come direbbe l'Agente 007 "mai dire mai"), Mara Venier (anche se ora pensa solo alle vacanze in vista di una lunghissima stagione fra Domenica in, La porta dei sogni e Radio 2), Marco Liorni (sarebbe un'ottima opportunità per lanciare la nuova serie di Italia si e festeggiare gli ottimi ascolti di Reazione a catena), lui magari in coppia con una gentil donzella.

Poi qualcuno dice sottovoce i nomi di Carlo Conti e Amadeus, entrambi poco praticabili, il primo perché ha già abbondantemente dato, il secondo candidato al Festival di Sanremo, quindi poco spendibile adesso. In tutto questo nelle prossime ore ci sarà un incontro decisivo fra l'agente di Antonella, Lucio Presta e la Rai per definire una volta per tutte gli impegni nella prossima stagione tv dell'ex conduttrice della Prova del cuoco, lo spettro di una chiusura anticipata del rapporto con la Rai è dietro l'angolo ?

