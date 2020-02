18 feb 2020 19:30

LA CLERICI TORNA IN PRIMA SERATA COME PROMESSO DA COLETTA, MA DI NUOVO CON UN PROGRAMMA COI BAMBINI - L'ANNUNCIO DI ''SEI UN MITO'' SEGUE LE LACRIME A SANREMO PER ESSERE RIMASTA IN PANCHINA DOPO GLI SCARSI ASCOLTI DI ''PORTOBELLO''. DALLE PRIME INDISCREZIONI PARE CHE IL NUOVO SHOW SARA' UN TALENT