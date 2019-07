1. CLIZIA INCORVAIA SMENTISCE FRANCESCO SARCINA SU RICCARDO SCAMARCIO: “NON TRADIREI IL PADRE DI NINA”

Gennaro Marco Duello per www.fanpage.it

clizia incorvaia

Clizia Incorvaia è da giorni protagonista suo malgrado dello scandalo dell'estate. Dopo essersi lasciata con il marito Francesco Sarcina, sono fioccate le indiscrezioni su un presunto tradimento messo in atto da lei e dall'attore Riccardo Scamarcio, testimone di nozze e migliore amico del cantante delle Vibrazioni. Lo stesso cantante ha confermato ogni cosa in una intervista al Corriere della Sera, ma la Incorvaia dopo aver negato tutto continua con una stories a dire la sua: "Io non ho tradito il padre di mia figlia. L'ho sempre amato e rispettato".

clizia incorvaia stories

La replica di Clizia Incorvaia

Nella giornata di sabato, Clizia Incorvaia aveva già fatto sapere che avrebbe replicato a breve, negando qualsiasi cosa: "Replicherò a breve. E saprete la mia verità, non cose inventate prive di fondamento". Poi ha intimato quanti l'hanno offesa di smetterla, minacciando segnalazioni e provvedimenti. Continuano, infatti, le offese via social che stanno raggiungendo il profilo e la posta privata della Incorvaia, obiettivo della sassaiola digitale dopo il gossip. Pochi minuti fa, la modella e influencer ha detto la sua via Instagram, ribadendo la sua completa estraneità ai fatti.

clizia incorvaia stories

Ragazzi cari mi spiace litighiate sui miei social per cose che non sapete. Non ho tradito il padre di mia figlia mai. Sempre amato e rispettato. Detto ciò proteggo mia figlia Nina. Cosa che i genitori dovrebbero fare, prima di pensare al proprio amato EGO.

L'intervista di Francesco Sarcina

riccardo scamarcio con clizia incorvaia a spasso per roma nel 2015

"Speravo rimanesse privato. Odio chi parla dei cavoli propri, però la notizia è uscita e ha destabilizzato tanti che mi vogliono bene". Così Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni, nel confermare al Corriere della Sera tutte le indiscrezioni dei giorni scorsi. Apparso provato nelle sue parole, Sarcina conferma di aver saputo del tradimento di sua moglie con Riccardo Scamarcio: "È successo tutto una o due settimane dopo la crisi di novembre, però lei me l'ha confessato a Pasqua". Su questo triangolo, c'è per adesso il silenzio assoluto dell'attore pugliese.

2. CLIZIA INCORVAIA: «LA SANTA INQUISIZIONE CONTRO DI ME». CHI È LA FASHION BLOGGER CHE HA TRADITO SARCINA CON SCAMARCIO

clizia incorvaia 4

Annalisa Grandi per www.corriere.it

«É partito il tribunale della Santa Inquisizione» affida a Instagram, da brava influencer qual è, Clizia Incorvaia, accusata dal marito Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, di averla tradita con Riccardo Scamarcio, per altro loro testimone di nozze ( i due hanno anche avuto una bambina Nina). Questa per ora la sua laconica reazione, mentre il terzo lato del triangolo, Scamarcio, tace. Ma chi è Clizia Incorvaia: eccovi un breve ritratto

Chi è Clizia

francesco sarcina clizia incorvaia

Il suo blog, risulta inaccessibile. Il suo nome invece rimbalza su tutti i siti. Clizia Incorvaia, modella, showgirl e fashion blogger, nonché moglie di Francesco Sarcina, frontman delle «Vibrazioni» è la donna di cui tutti parlano, da quando lo stesso Sarcina ha confermato di essere stato tradito da lei con Riccardo Scamarcio. Nata a Pordenone nel 1986 ma cresciuta ad Agrigento, diplomata al Liceo Classico, è laureata in Scienze della Comunicazione.

Gli inizi come modella

clizia incorvaia 1

A Milano, dove si è laureata, ha iniziato facendo la modella: volto di numerosi brand celebri, protagonista del video musicale «Guardami negli occhi» di Paolo Meneguzzi, l’abbiamo vista in programmi come «Markette» e «Chiambretti Night». Nel 2016 ha partecipato a Pechino Express proprio con il marito Francesco Sarcina.

L’incontro con Francesco

Clizia e Francesco si erano conosciuti nel 2011, nel locale aperto da Sarcina sui Navigli. Lei all’epoca era fidanzata, lui pare stesse attraversando un periodo complicato della vita. Si ritrovano quando lei è tornata single e da lì la convivenza, il matrimonio nel 2015 e la nascita della figlia Nina.

Il blog

In Rete la notorietà Clizia la deve anche a un blog (ora inaccessibile), chiamato «Il Punto C», dove dà suggerimenti sui viaggi e la moda. Insieme alla cantante argentina Lola Ponce ha fondato un brand di moda (presentato ad Agrigento).

clizia incorvaia francesco sarcina riccardo scamarcio

I social

Su Instagram, dove aveva annunciato rottura e ritorno di fiamma con Francesco Sarcina, Clizia ha oltre 217mila follower, 28mila su Facebook.

clizia incorvaia 3 clizia incorvaia 7 clizia incorvaia 5 LA FASHION BLOGGER CLIZIA INCORVAIA jpeg clizia incorvaia e francesco sarcina odjad 0284 CLIZIA INCORVAIA jpeg clizia incorvaia 1 riccardo scamarcio con clizia incorvaia a spasso per roma nel 2015 2 clizia incorvaia con francesco sarcina clizia incorvaia clizia incorvaia 2 clizia incorvaia 3 clizia incorvaia odjad 0315 CLIZIA INCORVAIA FRANCESCO SARCINA CLIZIA INCORVAIA FRANCESCO SARCINA clizia incorvaia 6 clizia incorvaia 4 clizia incorvaia 2